Plani i qeverisë/ 1 miliard dollarë investime nëpërmjet koncesioneve

Ministri i Financave, Ahmetaj: Kjo paketë bën të mundur që të investohen 700 milionë deri në 1 miliard dollarë në 2-3 vitet e ardhshme. Nuk do të rritet as deficiti e as borxhi, përkundrazi ata do të ulen”

Një politikë agresive “koncesionesh” janë thelbi i një plani që qeveria ka për të tërhequr kapitalin privat në investimet publike. Planin e ka bërë të ditur në vija të përgjithshme ministri i Financave Arben Ahmetaj në daljen e tij të fundvitit për mediat. “Kjo paketë bën të mundur që të investohen 700 milionë deri në 1 miliard dollarë plus në 2-3 vitet e ardhshme. Çdo gjë do të ndodhë brenda kuadrit makroekonomik. Nuk do të rritet deficiti, përkundrazi do të ulet. Nuk do të rritet borxhi, përkundrazi do të ulet”, tha ministri Ahmetaj. Ahmetaj tha se paketa është ideuar nga kryeministri dhe synimi i saj është të rikthejë rritjen e shpejtë ekonomike në Shqipëri. “Ne synojmë të kalojmë vitin tjetër në 4 dhe me paketën që ka ideuar kryeministri, të kalojmë 5 dhe 6 për qind në vit, që qytetarët ta ndiejnë më shumë rritjen ekonomike, e mos ta shohin thjesht si statistikë”, deklaroi Ahmetaj.

Rritja ekonomike

Sipas ministrit të Financave për vitin që do të vijë rritja ekonomike parashikohet të luhatet midis 3.7 dhe 3.8 për qind. “Për sa i përket gjysmës së dytë të vitit, vendi ka shënuar rritjen më të lartë në rajon me 3.2% . Treguesit që kanë mbështetur rritjen ka qenë performanca e realizimit në mbledhjen e të ardhurave nga Tatimet dhe Doganat. Treguesit e tregut të punës, ku papunësia ka rënë nga 15.9 në 14.7 % dhe rritja e punësimit me nga 7.2 në 58.5 për qind.

Tregues pozitiv ka qenë dhe rritja e huave, megjithëse modeste. Inflacioni, në gjysmën e dytë të vitit luhatet në vlerën 1.9%, pas vlerave tepër të ulëta të tregut që vinte si pasojë e ngërçit të luhatjes së ofertës në fillim të muajit”, tha Ahmetaj. Sipas ministrit, viti 2016 ka shënuar dhe rritje të eksporteve në vlerën 163 miliardë lekë. Për sa iu përket investimeve të huaja direkte, për tremujorin e tretë, vlera e tyre përllogaritet në 288 milionë euro, rritja e të cilave sipas ministrit Ahmetaj ka ardhur nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që kanë zgjedhur të investojnë në vend.

Paga minimale

Ahmetaj ka pohuar se paga minimale për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore do të rritet në 23 mijë lekë, ose 24 mijë lekë, kjo nuk është vendosur akoma. Ndonëse bizneset janë ankuar se rritja e pagës minimale e palidhur me produktivitetin do t’i dëmtojë ata, Ahmetaj tha se niveli i ndryshimit është i vogël dhe nuk pritet të ndikojë në konkurrueshmërinë e bizneseve. Aktualisht paga minimale për efekt të llogaritjes së kontributeve shoqërore është 22 mijë lekë dhe prej tri vitesh qëndron e pandryshuar.

Me rritjen e pagës minimale, në kushtet kur ajo nuk është e lidhur me produktivitetin, bizneset pohojnë se do të përballen me kosto më të larta, e që mund ta reflektojnë këtë te çmimet. Apo, më keq, siç thonë edhe vetë sipërmarrësit, mund të nxisë, me dëshirë, informalitetin. Por nga ana tjetër sindikatat kanë ushtruar presion për rritjen e pagës minimale.

Falja e gjobave

Ministri Ahmetaj sqaroi gjithashtu se cilat do të jenë subjektet që do të përfitojnë nga falja fiskale, drafti i të cilës po hartohet sërish nga financat, pasi ai fillestari nuk mori miratimin e FMN-së. Sipas draftit të ri do të ketë falje për gjobat automatike të sistemit për deklarimin e sigurimeve, për mungesën e kasave, ndërsa vetëm detyrimet deri në 2010 mund të fshihen. Gjobat e vënë deri në 2014 do të fshihen vetëm nëse paguhet principali i plotë.

Konkretisht parashikohet të falen gjobat për deklarim të vonuar prej 10 mijë lekësh të administratorëve dhe punonjësve, që u vunë masivisht në 22 qershor të këtij viti, pas përditësimit të sistemit e-tax. “Patjetër ne e kemi përfshirë në draftin tonë premtimin që ka bërë kryeministri për 10 mijë lekëshin që ka gjeneruar sistemi automatikisht në të drejtë ligjore të tatimeve”, ka pohuar Ahmetaj. Por, ministri ka shtuar se sigurisht që ai ishte një moment specifik dhe theksoi se për sipërmarrjen nuk ka falje./Mapo.al/