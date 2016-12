Pensionisti dixhital i shkruan Berishës, për rrëzimin e Qeverisë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka postuar nje status ne Facebook me nje mesazh te ardhur nga ai qe Berisha e quan qytetari dixhital, qe kete here eshte nje pensionist me banim ne Slloveni dhe shkruan se ndarja e legalizimeve nga kryeministri Rama eshte nje farse.

Statusi i Berishës:

Qytetari dixhital me banim ne Slloveni denoncon:

-Farsen elektorale qe pregatit Edi Rama duke ndare lejet e legalizimit. Ai thote se:

– ne Slloveni kjo do te ishte arsye per rrezimin e qeverise!

– Legalizimet merren ne komune, bashki, nga referenti kompetent por jo ne RTV me pompositet.

Keshtu, thote ai, na i ndane ne vitin 1977 diplomat si kadete ne akademine ushtarake te Beogradit! sb

“Pershendetje z Berisha!Jam duke shikuar në Live kryeministrin Rama se si ndanë legalizimet. Kjo për mua është totalisht e papranueshme. Kjo prejudikon zgjidhjet e ardhshme. Një fushatë flagrante që më dhemb në shpirt se si po manipulon me njerëzit hallexhi. Jeto më tepër se 40 vjet në Slloveni, dhe sikur një gjë e tillë do të ndodhte në Slloveni, do të ishte arsye për rrëzimin e qeverisë. Vaj vatani e mjer mileti. Kështu na i ndanin diplomat në vitin 1977 kur diplomuam si kaddet ne Akademinë Ushtarake në Beograd. Legalizimet merren ne komunĕ- Bashki tek referenti kompetent, por jo nĕ RTV me kaq pompozitet. Jam shumĕ i zhgënjyer për këtë abuzim .Por skam asnjë mundësi si shtetas i Sllovenisë.Me nderime dhe cdo të mirë dhe të fala nga unë Xh.Sh – pensionist”