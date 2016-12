PD akuza Ramës: Kur kishte përmbytje, ishe në New York për ekspozitë

Partia Demokratike ka reaguar në lidhje me deklaratat e kryeministrit Edi Rama gjatë takimit me banorët e Fushë-Krujës për përmbytjet. Zëdhënësja e PD-së, Ina Zhupa në një dalje para mediave pohoi se Rama bëri sot sikur u kujtua për banorët e Fushë-Krujës.

Ndër të tjera opozita thekson se ditën kur qindra familje u përmbytën në Fushë-Krujë, Edi Rama shkoi në New York për ekspozitë pikture.

NJOFTIMI

Me një regji bajate, ku i kërkon njerëzve votën para kamerave në këmbim të çekut, Edi Rama bëri sot sikur u kujtua për banorët e Fushë-Krujës. Po ata dhe çdo qytetar i vendit e mban mend mirë se kur u rrethuan nga uji e balta, Edi Rama mori rrugët e botës për pushime luksi. Pikërisht, ditën kur qindra familje u përmbytën në Fushë-Krujë, Edi Rama shkoi në New York për ekspozitë pikture.

Në kulmin e fatkeqësisë, Rama i braktisi banorët. Tani që po vijnë zgjedhjet bën sikur po i dhimbsen.

Sërish, ai nuk ka dhe nuk mban asnjë përgjegjësi, por fajin e kanë qytetarët, fajin e ka natyra, fajin e kanë kanalet që janë bllokuar. Ka 4 vjet që hedh para për luks, për zyra, për palma, për makina, për ekspozita pikture, për të parë NBA, për fundjavë me Gjushin, për shëtitje nëpër stadiumet e botës, para që po të shkonin për investime në bujqësi, në kanale kulluese e vaditëse nuk do kishte këto dëme me shiun e parë që bie. Këto para do të ishin të mjaftueshme për t’i dëmshpërblyer në kohë familjet e përmbytura e për tu ardhur në ndihmë fermerëve. Këto janë përpjekje të dëshpëruara. Qytetarët nuk e besojnë më Edi Ramën. Sepse nuk mund të besohet dikush që të kthen kurrizin në ditën më të vështirë, dhe kthehet kur afrojnë zgjedhjet.