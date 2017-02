Opiumi i qorrave

Nga Gentian Gaba*

E majta do të ekzistojë për sa kohë të metat e shoqërisë do të shihen si të rregullueshme apo reformueshme. Prej këtu ajo do të nisë admirimin për dhunë. Gaba shkruan mbi diskutimet e munguara në Shqipëri të tezave liberale që diskreditojnë të majtën.

Në 1955 Raymond Aron publikon “Opiumi i intelektualëve”, ndoshta kritika më depërtuese ndaj intelektualëve të ideologjisë së majtë. Titulli i librit parafrazon shprehjen e Marksit “feja është opiumi i popullit”. Vepra kryen dy funksione: nga njëra anë rindërton argumentet me të cilat ushqehet e majta intelektuale perëndimore në polemik me demokracinë kapitaliste, duke evidentuar pikat e dobëta dhe gjithë nonsense e qasjeve të tyre; nga ana tjetër, shkon në kërkim të shkaqeve të qëndrimeve të intelektualëve. Si në të gjithë librat e Aronit, mendimtari liberal, filozofi dhe sociologu shkrihen dhe forcohen në mënyrë reciproke. Në pjesën e parë të librit intelektuali francez përdor teorinë politike por edhe historinë politike dhe diplomatike, përpos njohurive sociologjike të shoqërisë industriale moderne, për të shembur argumentet e inteligjencies të majtë. Kritikën e nis me mësymjen e “miteve” politike, me të cilat ushqehej e majta: mitet e revolucionit proletar dhe të shenjtërimit të historisë, nëpërmjet të cilit dhe në emër të të cilit intelektualët e majtë justifikonin totalitarizmat komuniste dhe krimet e tyre. Ai vrojton joshjen e vazhdueshme ndaj dhunës nëpërmjet revolucionit: “Koncepti i revolucionit, koncepti i së majtës, kurrë nuk do të bjerë në mospërdorim. Është shprehje e një nostalgjie që do të zgjasë aq sa të metat që janë në thelb të shoqërisë njerëzore dhe dëshira e njerëzve për të riformuar atë. Revolucionarët dallohen për urrejtjen e tyre ndaj botës dhe prej mentalitetit katastrofik; shpesh ata mëkatojnë në optimizëm. Të gjitha regjimet janë të dënueshme, nëse krahasohen me një ideal abstrakt të barazisë apo lirisë. Miti i revolucionit shërben si një strehë për mendimin utopik, bëhet mediatori misterioz dhe i paparashikueshëm mes reales dhe ideales. Dhuna nuk ngjall neveri, ajo tërheq dhe magjeps”. Në fjalët e filozofit George François, “Aron ka treguar historinë siç ishte, ndërsa Sartri e hamendësonte siç duhet të ishte”. Në pjesën e fundit të librit Aron zhvillon një ekzaminim, ende aktual për shumë aspekte, të rolit të intelektualëve dhe marrëdhënien e tyre me politikën dhe përgjegjësitë e tyre në shoqërinë bashkëkohore.

Pavarësisht suksesit dhe debatit të madh që ka ngjallur, ky autor liberal nuk ka pasur suksesin e merituar në Shqipëri. Opiumi i intelektualëve është përballur tek ne vetëm me heshtjen dhe indiferencën, sikurse ka ndodhur rëndomtë me vepra të mendimtarëve të tjerë liberal, si Popper dhe Hayek. E majta intelektuale, që vazhdon të ushtrojë një influencë mbizotëruese në cirkuitet e komunikimit kulturor, nuk ka dashur të përballej me jehonën më të lartë dhe më të fortë të oponencës ideologjike. Pavarësisht dënimit të pjesshëm dhe të vonshëm të komunizmit, kur historia kishte larë hesapet me këtë ideologji, e majta intelektuale shqiptare, në përbërësit e saj mazhoritarë, nuk ka bërë një mea culpa për gabimet e së shkuarës, por përkundrazi ka një tentativë glorifikimi ad postera. Sot, këta intelektualë, vazhdojnë të përdorin kategori interpretimi të ngjashme me ato që përdoreshin në kohën e komunizmit triumfues edhe pse janë evidentuar shkaqet sociologjike që shpien njerëz të zgjuar të përqafojnë ide të oboboshme.

Edhe pse kanë kaluar gati tri dekada nga rënia e diktaturës, joshja e së majtës ekstreme ndaj marksizmit dhe komunizmit është ende e fortë. Miti i komunizmit qorron ende në Shqipëri, dhe të verbuarit nga ky mit endin moskokëçarës sikur muri i Berlinit të jetë akoma në këmbë. Intelektualë të angazhuar në sistemin arsimor tradhtojnë vokacionin e tyre duke përdorur klasat e universiteteve për t’iu shitur “opium” grupeve sociale që janë preh e krizës së përfaqësimit. Një organizatë politike e re, e cila me gjeste ekstreme (vezë dhe salcë) kaloje Rubikonin, ka nisur një betejë demagogjike e cila i ka rrënjët në ideologjinë e mjekroshit nga Treviri. Retorika në favor të të varfërve dhe të dobëtëve i pozicionon këta aktivistë në një pozicion dominues në tregun e pashtershëm të të përulurve.

Organizata politike kërkon që shteti asistencialist të mbizotërojë mbi iniciativën dhe lirinë, pa të cilat civilizimi nuk do të kishte lindur. Dëshira për të përmirësuar fatin e të përulurve manifestohet nëpërmjet sulmit ndaj zhvillimit të lirë ekonomik, duke propozuar forma ekonomike të dënuara nga historia: planifikimin e rreptë. Këta intelektualë, profetë të dogmave marksiste, udhëheqin fanatikët dhe militant të cilët nuk frymëzohen nga një vegim i begatë i së ardhmes, por nga jakobinizëm që ka ambicien të ringjalli mitin e revolucionit.

Te ky grupim vihet re një rilindje e simbolikës komuniste. Të rinjtë dhe të rejat thërrasin njëri-tjetrin “shokë” dhe “shoqe”, mbajnë lartë grushtin, simbol i Partisë së Punës së ish-diktatorit Enver Hoxha, në logon e organizatave që i përfaqësojnë dhe në fotografitë në të cilat pozojnë. Ligjërata e tyre i mban iso anatemimeve që kumbonin në dyzet e pesëvjeçarin komunist, kundërshtarët janë po të njëjtët: armiqtë e klasave dhe kontradiktat e papajtueshme të mënyrës kapitaliste të prodhimit. Iluzioni mbi të cilin bazohet ideologjia e këtij grupi është se të varfrit janë të varfër sepse të pasurit janë të pasur. Nuk pranojnë se talenti shpërndahet në mënyrë të pabarabartë, se aftësitë dhe energjitë e caktuara nuk janë të shpërndara në mënyrë homogjene dhe se ky është një kusht i pashmangshëm i gjendjes njerëzore. Ndoshta të pavëmendshëm ndaj historisë, harrojnë se të gjitha përpjekjet për të rishikuar natyrën njerëzore u treguan fantazi të rrezikshme që çojnë pashmangshmërisht drejt një të ardhmeje që i bën rimë të shkuarës sonë moniste. Perversioni real i këtij grupimi, që është edhe mëkati origjinal i socializmit, nuk gjendet te teoritë ekonomike, por te një gabim logjik që e shikon jetën në shoqëri si diçka në të cilën sukses i dikujt është dështimi i një tjetri. Roger Scruton pohon se “sipas kësaj linje logjike, të gjitha fitimet paguhen nga ata që humbin”. Këto qasje shpejt apo vonë gjenerojnë një tundimin totalitar, një shoqëri revanshiste, dialektika e të cilës çon në konceptimin absurd se zhvillimi është një lojë me shumën zero, në të cilën fitimi i fituesve shkakton humbjen e humbësve.

Fluturimet pindarike të këtyre grupimeve tregojnë se leksionet që populli ynë mësoi mbi kurrizin e vet nuk mjaftuan për të ekzorcizuar marksizmin, agonia e demokracisë shqiptare po rigjeneron fantazmat e të shkuarës. Marksizmi vazhdon të përbëjë një opium për intelektualët që fshinë pas salcës së studentëve. Oponenca e vetme që mbetet ndaj këtyre grupimeve është ajo intelektuale. Duhet zbuluar dhe rizbuluar Aroni, Popperi, Hayeku. Këta mendimtar ndoshta nuk janë trendy pasi nuk kanë përgjigje të thjeshta për t’ia servirur “shokëve” dhe “shoqeve”, nuk e ndajnë botën në blloqe dhe nuk përcaktojnë kush janë të mirët dhe kush janë të këqijtë. Këta intelektualë janë ata që i kanë thënë jo opiumit të ideologjisë dhe po lirisë së individit, ndoshta për këto arsye do vazhdojnë të mbeten të palexuar.

*MSc marrëdhënie ndërkombëtare