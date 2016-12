Në Shqipëri çudirat s’kanë fund… si këto vila në Tiranë e Lalëz

Foto 1 nga 22

Diku në kodrat rreth “TEG” ka mrekulli si kjo… Super-vila me dizajn modern, planimetri optimale, mobilim elegant dhe pishinë në taracë. Ideale për një jetë si në filma.

Por surprizat vijojnë edhe në skaje të “izoluara” të Shqipërisë së varfër, si këto vila plazhi që gjenden diku në një resort në Gjirin e Lalzit në Durrës.

Nëse do t’ju mbyllnin sytë e do t’ju hidhnin me parashutë ne mes të kësaj bukurie, nuk do e gjeje dot se ku ishe. Çfarë ndryshimi ka ky kompleks nga të ngjajshmit e vetë në Greqi, Spanjë apo Karaibe?

Absolutisht asgjë, për më tepër që e ke detin pranë shtëpisë e nuk të duhet të ngrihesh me aeroplan a të shkosh me skaf për të bërë plazh.

Distanca nga Tirana dhe Rinasi vetëm 30 km, ndërtime elitare dhe cilësore, e përdorshme në të gjitha stinet.