Ndodh në mes të Tiranës/ Dy laçjanë tentojnë të përdhunojnë një 22-vjeçare te ‘Rruga e Kavajës’

Dy të rinj nga qyteti i Laçit, në mes të ditës, në një rrugë të mbushur plot me kalimtarë kanë tentuar të përdhunojnë një vajzë 22-vjeçare nga Tirana.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në “Rrugën e Kavajës” në kryeqytet, ku dy të rinjtë Armonel Bruka 26-vjeç dhe Henri Talo 25-vjeç, kanë marrë me forcë në makinën e tyre një vajzë me inicialet F.L., 22-vjeçe, banuese në Tiranë.

Burimet e policisë nga Komisariati i Policisë Nr. 3, bëjnë me dije për një ngjarje që ka ndodhur më datë 25.12.2016, ditën e Krishtlindjes, në rrugën e “Kavajës”, në Tiranë.

Mësohet se shtetasit Armonel Bruka dhe Henri Talo, përkatësisht 26 e 25 vjeçarë, me banim në Laç, dyshohet se kanë qenë me mjetin tip “Volksvagen”, me të cilin kanë marrë dhe kanë tentuar të kryejnë marrëdhënie seksuale me shtetasen F.L, vjeç 22, banuese në Tiranë, pa pëlqimin e saj.

Kjo e fundit ka arritur të shpëtojë prej tyre dhe ka bërë më pas denoncimin në Polici.

Sipas bluve të kryeqytetit, u referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi dy laçjanët akuzohen për veprat penale të parashikuara në Nenet 110, 102/2 e 22 të Kodit Penal.

Pasi e kanë futur me forcë në makinë, dy të rinjtë kanë tentuar ta përdhunojnë të renë, por fatmirësisht njerëz që kanë dëgjuar britmat e saj, kanë njoftuar menjëherë policinë.

Mësohet se ata janë detyruar ta lënë vajzën të lirë dhe janë larguar, ndërsa policia i ka shpallur në kërkim dhe po punon për kapjen e tyre.