Mrekullia turke nën Bosfor, ja tuneli që lidh dy kontinentet

Ditën e djeshme presidenti i Turqisë Recep Tayip Erdogan së bashku me kryeministrin turk Binali Yldirim, por dhe me Presidfentin e Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani, përuruan tunelin nënujor i cili lidh nën ujë Turqinë Aziatike me atë Europiane.

Pjesa e tunelit që kalon nën det është 3.34 kilometra i gjatë, së bashku me qasjen në rrugë shkon në 14.6 kilometra i gjatë. Në pikën më të ulët të tij, tuneli arrin në 106.4 metra nën sipërfaqen e Ngushticës së Bosforit.