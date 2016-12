Moti i keq/ Pezullohen lundrimet Bari-Durrës. Kapiteneria-peshkarexhave: Mos dilni në det

Moti i keq ka bllokuar lundrimet nga porti i Barit drejt atij të Durrësit. Mësohet se Kapitaneria e portit të Barit ka bllokuar të gjitha lundrimet, deri në përmirësimin e situatës.

Burime nga Kapitaneria e Durrësit, që kanë kontaktuar me homologët e tyre në Bari bëjnë të ditur se pezullimi i lundrimeve deri në një urdhër të dytë ka ardhur si pasojë e një fortunali të acartë që ka përfshirë Adriatikun.

Era është me shpejtësi 70km/h me drejtim verilindje, ndërsa deti mbi 7 ballë, çka e bën të pamundur lundrimin e trageteve drejt Durrësit. Ndërkohë, dy tragetet e planifikuara për tu nisur mbrëmjen e sotme nga Durrësi drejt Barit do të nisen sipas orarit të programuar, pasi në krahun tonë nuk është e njëjta situatë.

Nga Kapitaneria e Durrësit janë lajmëruar të gjitha anijet tregtare dhe peshkarexhat të qëndrojnë në vendstrehime të sigurta për shkak të motit të keq me erë të fortë.