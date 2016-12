Mbani frymën. Kjo shqiptare që zhvishet nudo po “çmend” Amerikën. Fotot erotike

Foto 1 nga 13

Antoinette Kalaj është modele dhe aktore shqiptare me adresë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ka lindur në Bronx, ndërsa filloi të merret me modelizëm. Kampanjën e parë zyrtare e nisi si 17-vjeçare për brendin e rrobave, ‘The Limited’.

Pasi filloi të jetonte në Michigan, ajo nisi të merrej edhe me aktrim. Pas paraqitjes në filmin “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, u vendos në Los Angeles për të ndjekur karrierën e plotë si aktore.

Shumë shpejt u angazhua në serialin “Gossip Girl” (krahas Elizabeth Hurley, Chace Crawford e Blake Lively), ndërkohë që vazhdonte të angazhohej në fushata reklamuese dhe angazhime të modës.

Në vitin 2013 luajti në filmin “Don Jon” me Joseph Gordon Levitt dhe në “Riddick” me Vin Diesel.