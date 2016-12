Manuali i një prostitute/ Çfarë duan meshkujt në shtrat…

Shumicës së grave penetrimi nuk u mjafton për t’i çuar në orgazëm. Një zgjidhje të thjeshtë? Seksi oral. Një “must” i vërtetë për të bërë shkëndija në krevat. Por çfarë thonë specialistet e seksit. Ja manuali i një prostitute:

Përshëndetja e Mbretëreshës

Gjëja e parë: Mos iu ul mbi fytyrë se ndryshe do i marrësh frymë. Lëviz pak lehtë mbi kokën e tij dhe kënaqësia do të jetë e stërmadhe.

Doggy oral

Nuk është vetëm një pozicion ekstremisht i nxehtë, por edhe të lejon kontroll të plotë.

Të ndërthurur në të kundërt

Ai shtrihet në divan, ndërsa ti i vë lehtë këmbët mbi shpatullat e tij. Kur ta provoni do ta shikoni se është më e lehtë se 69 në krevat dhe nuk lodhje muskujsh.

Njeriu merimangë

Shumë shpesh kur i bën atij seks oral nuk i jep dot mundësinë të shohë një vizion të plotë të trupit tënd seksi. Me këtë pozicion jo vetëm që mundesh, por edhe kënaq shumë.

Me një këmbë lart

Çdo grua ka njërën anë të vulvës më të ndjeshme. Zgjidhni me kujdes se cilën këmbë të mbani lart, ndërsa tjetrën lëreni poshtë krevatit.

Koshi

Jeni të shtrirë afër njëri-tjetrit. Eh në këtë pikë është e thjeshtë se çfarë duhet të bëni. Le ta themi, ky është pozicioni i seksit oral i një gruaje dembele, por ama kënaqësia që do i jepni është sërish e madhe.

Pozicioni V

Nëse e kë të vështirë të arrish orgazmën, ky është pozicioni perfekt për ty. Rri në cep të krevatit, e ndërsa kap kofshët e tua, këmbët mbaji në formë V, në këtë moment je gati për një orgazmë ulëritëse.

Ekstaza mistike

Ti je e ulur në cep të krevatit me pjesën e trupit pas, ndërsa ai në këtë pozicion do ta ketë më të lehtë për të arritur te klitori yt, pa llogaritur që do të ketë edhe duart e lira. Je gati për kënaqësinë e madhe?

Kaçavida

Ndoshta pozicioni më klasik. Veç gojës, përdor edhe duart në penisin e tij. Kënaqësia e tij do të jetë dyfishe.