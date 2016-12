Leonardo DiCarpio feston në shoqërinë e nëntë vajzave

Foto 1 nga 4

Aktori i famshëm dhe fituesi i çmimit Oscar ka një jetë shumë të trazuar dashurie, megjithëse lajmet e fundit e lidhnin me modelen Nina Agdal.

Megjithatë, pas kësaj ngjarje, mbetet të shihet nëse Nina do të qëndrojë me aktorin hollivudian.

Leonardo DiCaprio është fotografuar në poza intime me vajza të tjera. Aktori është parë në një jaht me aktorin Jonah Hillin, i cili ishte duke festuar ditëlindjen, transmeton Telegrafi.

Me ta ishin edhe nëntë super modele ndërsa njëra prej tyre bëri edhe një shou në det teksa hoqi të gjitha rrobat.

Kjo ka bërë që të hedhin dyshime nëse me të vërtetë në lidhje Nina dhe aktori që do ta shohim shumë shpejt në ekranet televizive me një rol të ri filmik.