Krishtlindjet pa Krisht!

Nga Arjan Ҫuri

Kur Jezusi shkoi t’i lutej Atit të vet, në tempullin e judenjve në Jeruzalem, u nxeh aq shumë me ato që pa, me mënyrën se si e kishin katandisur punonjësit e tempullit, faltoren e parë historike të monoteizmit, saqë mori një kamxhik, dhe i shkatërroi tezgat ku shiteshin objekte të shenjta dhe materiale për sakrificat që besimtarët e kishin detyrim të ofronin për faljen e fajeve të tyre. Ky ishte i vetmi veprim i dhunshëm i Krishtit që dëshmojnë ungjijtë. Lexuesi i teksteve të shenjta nuk do të gjejë asnjë rast tjetër ku Biri i Zotit dhe i Njeriut të ketë treguar një ngarkesë të tillë emocionale, madje edhe në rastin kur e arrestuan, ai e shëroi me një prekje, veshin e një prej ushtarëve, që ia kishte prerë Pjetri me thikë në tentativë për ta mbrojtur nga duart e atyre që do e çonin për kryqëzim.

Ndoshta ky veprim më shumë njerëzor i Krishtit justifikohej me faktin e indinjatës që ai ndjeu kur e pa shtëpinë e Atit të tij, të ishte kthyer nga njerëzit “besëmirë” në shpellë kusarësh, siç do ta quante vetë ai. Mesiah i të krishterëve, por edhe i myslimanëve (3.45), Biri i Zotit për të parët, dhe profet i madh dhe Fjala nga Zoti për të dytët, nuk e kishte fare problem të ishte antikonformist dhe të mbante një qëndrim të drejtë kur bëhej fjalë për të mbrojtur nga përdhosja të shenjtën dhe të kulluarën. Ajo zbret gjithmonë si e tillë, por vazhdimisht ndotet nga njerëzit, të cilët duket, sikur nuk e mbajnë dot të pastër mesazhin qiellor, siç bënë me pllakat që Hyji i dorëzoi Moisiut në malin Sinai. Por, kur ai zbriti me dekalogun e gdhendur në to, i pa hebrenjtë t’i faleshin një viçi të artë, dhe nga tërbimi dhe ideja që këta paganë nuk i meritonin urdhëresat e të vetmit Zot, i theu ato. Por me porosi të të shumëmëshirshmit, që i kupton njerëzit dhe kotësinë e tyre, më mirë se sa ne vetë, ai u kthye dhe i pranoi për herë të dytë prej duarve hyjnore.

Këto ditë Krishtlindjesh, në mendje më sillej një pyetje: Si do reagonte Jezusi, dhe çfarë do thoshte ai, nëse do t’i duhej të vinte si i dukshëm në tokë, e të shikonte se si e festonin njerëzit, besimtarë dhe jo ditëlindjen e tij? Atë ditëlindje, e cila ishte më e përulura mes njerëzve, pasi edhe kafshët kanë një vend t’i lindin të vegjlit e tyre, ndërsa për Mariamin, nuk gjendej vend i përshtatshëm. Ai, që e zbrazi (kenosis) veten nga madhështia hyjnore e qiellit, dhe mori formë robi, duke u bërë një si ne, për ne, do të habitej me mënyrën se si e kemi katandisur ditën që përkujton ardhjen e tij të përvuajtur. Qytete dhe qendra tregtare që zbukurohen që një muaj përpara me miliona drita, drerë, slita dhe pako dhuratash bosh, si për të simbolizuar boshllëkun e gjithë përpjekjes sonë, vetëm të jashtme. Sa nga ne, e dinë edhe vetë historinë se si ka lindur Jezusi shpëtimtar? Më shumë prej nesh, dinë se si zbukurohet pema, e ku blihen goglat dhe dritat vezulluese, por pak prej nesh, vijojnë akoma të qëndrojnë në thelbin e kuptimit të kësaj dite, që qëndron e përulur dhe e varfër, siç ishte natyra e foshnjës në grazhdin e shpellës.

Shumë prej nesh, nga ata që pretendojmë se i besojmë foshnjës hyjnore, as që e pyesim më njëri-tjetrin, për mënyrën e adhurimit të drejtë të kësaj ngjarjeje, por bëjmë plane, se në cilin lokal do e gdhijmë këtë natë të shenjtë, dhe se ku do e hamë drekën, dhe sa e pasur në mish të lyrosur do të jetë menuja jonë festive, pa përjashtuar pijet e shumta e të shtrenjta, dhe ngritjen mundësisht të tejngopur nga tavolina. Por sa prej nesh, menduan për të varfrit këto ditë, apo ndanë ndonjë ushqim të tavolinës së tyre me ta? Sigurisht, që ka të tillë, por që ata po pakësohen çdo vit e më shumë, dhe festa e shenjtë, po merr një karakter komercial, pasi sipas statistikave, harxhohen miliarda dollarë në dhurata e zbukurime. Imagjinoni sikur një pjesë e këtyre parave të harxhuara për ndriçim e vezullim të jashtëm, të shkonin në ndihmë të të varfërve, sa do të respektohej vetë Zoti, i cili erdhi kryesisht për të varfrit në shpirt, por edhe në trup.

Kulmi i panairit të kotësive, ku e kemi shpënë simbolikën e Krishtlindjeve, do të ishte diskutimi mbi politikanët, se sa i shfrytëzojnë ata ditët e shenjta, për promovim politik në shpirtrat e ndjeshëm të besimtarëve, të cilët kur votojnë, sigurisht që pyesin edhe për qasjet fetare të liderëve të tyre. Por, nëse vitet e tjera, ishin vetë politikanët, që do ia prishnin kuptimin ditës, duke mos i shpëtuar dot tundimit diabolik të të dhënit të mesazheve politike, këtë vit, do të ishin liderët fetarë, që do jepnin mesazhe politike, mbi shpalljen non grata të politikanëve dhe mbylljen e dyerve të kishave për ta, duke mos pranuar asnjë urim prej tyre, me idenë se do merremi me të varfrit. Por a nuk e kthejmë kështu kishën në një vend, që natyrshëm pranon një kategori në nevojë, siç janë të varfrit, pasi Krishtlindja është kryesisht dita e tyre, por nga ana tjetër, refuzon të pranojë një kategori tjetër, si ajo e politikanëve dhe duke i shpallur ata zyrtarisht të padëshirueshëm, i njollos ata publikisht me një konotacion thellësisht negativ?

Sigurisht që Krishti është i të gjithëve, dhe nëpër kisha, këtë ditë të shenjtë, duhet të jenë të mirëpritur të gjitha kategoritë e njerëzve, që mund të ndiejnë edhe rastësisht, ndonjë emocion pendimi këto ditë të bekuara. Krishti, ditëlindjen e të cilit festojmë këto ditë, nuk ua mbylli dyert asnjë kategorie, madje, krahas të varfërve ai shoqërohej dhe drekonte me prostituta dhe kumerqarë, që mund të konsiderohen si politikanët e kohës së tij. Për mjek, kanë nevojë të sëmurët, do të thoshte ai, dhe Jezusi kryesisht për ta lindi, jo për të shenjtët e të shëndoshët. Në kuptimin kristian, kisha është spitali rehabilitues, dhe dyert e këtij spitali, nuk duhen mbyllur, qoftë edhe për politikanët hipokritë, (jo të gjithë sigurisht) pasi ku i dihet, ndonjëri prej tyre, mund të prekej nga ndonjë grimcë hyjnore e Krishtit të lindur, ose të mallëngjehej nga përkujdesja e kishës për të varfrit dhe të shërohej, qoftë edhe pa dashje. Mrekullitë ndodhin për të gjithë, thjesht njerëzit duhen lënë të futen nëpër faltore, të cilat duhet të jenë të vetmet vende në botë, ku hyrja e robërve të Zotit, nuk duhet ndaluar, qoftë edhe për shkaqe të drejta dhe të gjithëpranuara. Të paktën ta lëmë Zotin, të jetë i zoti i shtëpisë së tij, në dyert e së cilës, nuk duhet të kenë vend për bravë e çelësa.