Kontrollojini xhepat, nese e keni kete kartemonedhe prej 50 euro mund t’ju beje te pasur

Besojeni ose jo, kartemonedha ne vlere prej 50 euro ndonjehere vlen me shume se aq. Ne fakt, ne internet disa kartemonedha te kesaj shume mund ta arrijne vleren deri ne 10 here me te madhe, dhe arsyeja per kete eshte numri serik ne kendin e siperm te tyre ne anen e djathte.

Koleksionuesit nga e mbare bota ofrojne pa pushim oferta dhe jane te gatshem qe per nje kartemonedhe te rralle te paguajne shume here me shume.

Keshtu qe, heren tjeter kur ne dore do t’ju bie ndonje e tille, shikojeni me kujdes. Ndoshta pikerisht ju mund te beheni te pasur.