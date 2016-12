Kina po e bën gati Shqipërinë për në BE

Shqipëria po rritet dhe po përparon me reformat. Por për shkak se nuk janë kohëra të mira për zgjerimin, Brukseli po mban distancë. Kina po investon tani në këtë vend- sigurisht jo pa motive të fshehta

Nga Frank Sieren*, Handelsblatt

A kujdesemi ne mjaftueshëm për Shqipërinë?

Kjo pyetje nuk ka lidhje me sezonin festiv dhe kujdesin për të varfërit, por më shumë me Kinën.

Së shpejti madje me të dyja.

Që Shqipëria është e varfër, nuk mund të mohohet.

Vetëm Moldavia është më e varfër në Europë.

Fakti që shumica e gjermanëve mezi e dinë se ku ndodhet Shqipëria, është i padiskutueshëm.

Shqiptarët e Kosovës na vijnë shpesh ndër mend.

Ata u dëbuan brutalisht në vitin 1998 nga Kosova, çka solli edhe ndërhyrjen e NATO-s.

Shqipëria vetë ka qenë gjithmonë e qëndrueshme.

Ajo gjendet në brigjet jugore të Adriatikut, vetëm 40 kilometra larg thembrës së Italisë.

Në jug kufizohet me Greqinë.

Vendi rritet ekonomikisht me 3.4 përqind në vit dhe sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar ka ecur mirë me reformat.

Por nuk është anëtar i BE dhe javën e shkuar është vendosur që në mars do merret një vendim për nisjen e negociatave të pranimit.

Sistemi ligjor është i dobët, krimi i organizuar është i fortë dhe Shqipëria është prodhuesi më i madh i kanabisit të paligjshëm në Europë- në SHBA tek e fundit kjo është industria me rritjen më të shpejtë.

Brukseli është i kujdesshëm. Zgjerimet e BE nuk para pranohen nga votuesit.

Shumica e gjermanëve nuk janë dashamirës edhe gjatë sezonit festiv, edhe pse Nënë Tereza është shqiptarja më e famshme.

Por në Pekin, mbi 7 mijë kilometra larg, janë më pragmatikë.

Vendi i vogël me tre milionë banorë dhe me një histori të lashtë, me qytete të bukura portuale, është i pozicionuar shumë mirë strategjikisht.

Në veri mund të dërgosh mallra lehtësisht për në Europën Lindore, në jug e ke shumë afër thembrën e Italisë dhe prej aty kalon lehtësisht drejt Tunizisë.

Kush dëshiron të kalojë në Adriatik, duhet të kalojë Shqipërinë.

Për këtë arsye, kinezët kanë fituar koncesionin e aeroporit të Tiranës deri në vitin 2025.

Ata po mendojnë të zgjerojnë portin dhe të ndërtojnë një rrugë të re 200 milionë euro për në Maqedoni.

Për rreth 450 milionë euro kanë blerë dy fusha nafte që mund të shfrytëzohen nga Shell.

Fermerët shqiptarë do marrin 1.2 milionë euro kredi për të blerë makineri të reja.

Dhe Kina është ndërkohë partneri i dytë më i madh tregtar i Shqipërisë.

Një gazsjellës dhe naftësjellës Transadriatik, ku Shell është investitor me 20 përqind, ka nisur punimet.

Gjithashtu për shkak të investimeve kineze, Shqipëria është vlerësuar nga Standard & Poor’s me një B+.

BE-ja megjithatë në 27 vite mezi i ka investuar 1 miliard euro.

Kjo është e çuditshme: për shkak të përfitimeve dhe vizionit strategjik, Pekin po e bën gati Shqipërinë për në BE.

*Handelsblatt është një gazetë ekonomike e rëndësishme në Gjermani. Frank Sieren është një autor bestseller dhe korrespondent i kësaj gazete. Ai është një prej specialistëve më të mirë gjermanë për çështjet e Kinës. Prej 20 vitesh jeton në Pekin