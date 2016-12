Kërcënimi i ISIS ndaj ambasadës ruse në Tiranë fsheh interesa antishqiptare

Nga Bledi Shkrepi*

Në Siri ISIS bombardohet vetëm nga forcat amerikane dhe jo ato ruse, prandaj një kërcënim i ISIS ndaj ambasadës ruse është pa kuptim. Gjithashtu simpatizantët e ISIS në Shqipëri, sipas institucioneve të sigurisë janë pa asnjë fuqi për të kërcënuar ambasadën ruse, shkruan Shkrepi.

Është përhapur heshturazi apo tinëzisht një lajm këto ditë sikur ISIS, një nga plojat më neveritëse të botës së sotme, ka kërcënuar ambasadën ruse në Tiranë. Pyetja që më vjen në mënd menjëherë është përse duhet ta bëjë ISIS këtë kërcënim? Rusia është akuzuar jo rrallëherë se nuk sulmon ISIS-in në Siri.

Ndërkohë është i pamohueshëm fakti se Rusia prej shtatorit të 2015 po sulmon pikërisht opozitën e armatosur, e cila ka luftuar kundra ISIS-it thuajse me të njëjtin intensitet si ndaj regjimit, si edhe civilët të cilët e refuzojnë ISIS-in dhe terrorin e tij po ashtu edhe atë rus, i cili rezultoi i pamëshirshëm ndaj civilëve kudo ku ka bombarduar në Siri, pavarësisht se Aleppo mori vëmendje më të madhe për shkak se krimi ishte edhe më i madh dhe viktimat më të shumta. Dhjetëra spitale, tregje, shkolla dhe xhami ka shkatërruar aviacioni rus në Siri. Aleppon, qytetin më të vjetër në botë, të mbrojtur nga UNESCO, e kanë kthyer në një gërmadhë, gati qytet fantazmë, ndërkohë që ISIS nuk është fare i pranishëm në Aleppo. Ndërsa zonat në të cilat ndodhet ISIS në Irak dhe Siri, i sulmon aviacioni i aleatëve të udhëhequr nga SHBA, prej shtatorit të 2014-s. Megjithëse SHBA dhe Rusia, prej kohësh kanë nisur sulmet tyre kundër ISIS, ky i fundit vazhdon të ketë nën kontroll pjesën më të madhe të territorit të Sirisë, madje sot në fund të 2016-s, ISIS kontrollon territore më shumë se sa regjimi dhe opozita e armatosur në Siri, si edhe kontrollon gati 70% të zonave naftëmbajtëse dhe burimeve të gazit. Më ndryshe paraqitet situata në Irak ku Rusia nuk është aktive por vetëm SHBA dhe ku ISIS ka pësuar humbje të ndjeshme në krahasim me Sirinë.

Kështu që, logjika thotë se kërcënimi i ISIS-it duhej të ish adresuar kundër objektivave amerikane dhe interesave të saj dhe jo ndaj atyre ruse.

Me sa duket terrorizmi dhe antiterrorizmi, ose janë qenie super inteligjente, ose janë aq arrogante, saqë shpërfillin arsyetimin, ndjenjën dhe dinjitetin e çdo qytetari në botë. Terrorizmi është përpjekur të na imponojë interpretimin dhe praktikën e tij fetare, nëpërmjet të cilave mendon se do të arrijë më lehtë qëllimet e tij të shprehura a të pashprehura. Shtetet e mëdha njëkohësisht, po përpiqen që të imponojnë koncepte të reja në marrëdhënien ndërmjet shtetit dhe individit, si edhe atë ndërmjet shteteve me njëra-tjetrën, gjë që reflektohet më pas në hartimin e ligjeve që ngushtojnë të drejtën e qytetarit duke cenuar edhe dinjitetin dhe privatësinë e tij si edhe duke ngushtuar liritë e tyre, nëpërmjet një kontrolli më të fortë të shtetit ndaj individit, si edhe nëpërmjet imponimit të shteteve të forta ndaj atyre të dobëta, gjë që po e polarizon botën dhe gjithnjë e më shumë po e çon drejt një përplasjeje edhe më të madhe dhe e gjitha kjo për të arritur sa më shpejt qëllimet e shprehura dhe të pashprehura të të mëdhenjve. Dihet që edhe në Shqipëri dhe trojet shqiptare ka anëtarë dhe simpatizantë të ISIS-it.

Kjo gjë është ditur që në ditët e para nga hoxhallarët shqiptarë, të cilët publikisht kanë paralajmëruar për rrezikshmërinë e indoktrinimit të shqiptarëve nga fryma tekfiriste, kanë ndaluar nisjen e shqiptarëve drejt Sirisë. Për më tepër ata kanë folur e vazhdojnë të flasin pa reshtur kundër ISIS-it dhe Al-Qaedas, apo çdo ideje dhe grupi tekfiristo-terrorist ndonëse opinioni ka dashur të mos jetë aq i fokusuar tek ajo që kanë thënë hoxhallarët në Shqipëri.

SHISH-i dhe të tjera struktura shtetërore që kanë agjentët e tyre nëpër xhami, kanë qenë në dijeni të paralajmërimeve publike të hoxhallarëve nëpërmjet ligjërimit e megjithatë, kanë filluar të reagojnë me ndalimin e udhëtimit të disa të rinjve drejt Sirisë minimalisht nëntë muaj me vonesë. Por edhe kur filluan të veprojnë, krijuan ndarje, dyshime. Në shumë raste këto struktura përdorën dy standarde. Një grup e ndanë në dy pjesë për shembull, një pjesë të grupit e lejuan të kalojë kufirin ndërsa pjesën tjetër e kthyen pas me dyshimin se mund të udhëtonin drejt Sirisë.

Megjithatë strukturat e shtetit pas gjithë vonesës që ka ndodhur si pasojë e mungesës së logjistikës, fondeve, apo neglizhencës dhe paaftësisë, tashmë pretendojnë se e kanë situatën nën kontroll duke survejuar çdo të dyshuar. Personalisht dyshoj për këtë pretendim, sepse shoqërimet masive ditën e ndeshjes se kombëtares sonë, treguan se disa struktura të shtetit ende funksionojnë të bazuar në paragjykime dhe jo mbi prova e fakte. Jam i bindur që SHISH por edhe strukturat e tjera në vend janë të sigurt se simpatizantët e ISIS-it në Shqipëri nuk gëzojnë as strukturën, as infrastrukturën, dhe as logjistikën për të goditur ambasadorin apo ambasadën ruse në Shqipëri. Pra jemi përballë mungesës së çdo arsyeje që ISIS të kërcënojë ambasadën ruse por edhe përballë pamundësisë për ta bërë një gjë të tillë. Kërcënimi më shumë është dëshirë e disa njerëzve apo interesave se sa realitet. Kjo dëshirë apo këta interesa synojnë njollosjen e vendit dhe vendosjen e tij në situatë të vështirë edhe brenda por sidomos në raport me të tjerët.

*studiues i çështjeve të Lindjes së Mesme