Iva Aliko gjen “beben” e saj të shqyer, çfarë i ka ndodhur vajzës seksi?

Iva Aliko është një nga femrat shqiptare që ka marrë famë falë formave të saj dhe skandaleve të shumta, përfshirë edhe atë të lidhjes me një deputet të Kosovës, i cili është i martuar.

Iva gjithmonë ka thënë se është si një princeshë, ndërsa ditën e sotme princeshës i ka ndodhur një incident që e ka pikëlluar tej mase. Ajo ka pësuar aksident dhe automjeti i saj super luksoz është dëmtuar.

Në fotot që ka postuar vetë në rrjetet sociale vajza seksi tregon shenja mërzie, por besojmë do t’i kalojë shpejt pasi një tjetër deputet ndoshta do t’ia riparojë apo do t’i blejë ndonjë makinë të re. Në fund të fundit, ajo e di vetë si rregullohen këto punë!/JOQ/