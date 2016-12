Histori+18/ Rrëfimi i 33-vjeçarit: Bëra seks me kunatën e vogël se ishte e virgjër

Një 33-vjeçar i cili prej më shumë se një viti ishte në lidhje me të dashurën 23-vjeçe, ka bërë një veprim të turpshëm.

Ai ka bërë seks me motrën e të dashurës, e cila është 16-vjeçe, duke i marrë asaj virgjërinë.

Por ky akt nuk ka ndodhur pa dëshirën e adoleshentes, pasi sipas rrëfimit të djalit për psikologen e “The Sun”, ka qenë ajo që e ka provokuar dhe ka kërkuar që të kryejnë marrëdhënie.

Lexoni letrën e plotë të djalit dhe përgjigjen që i jep psikologia.

Letra e djalit:

“E dashur psikologe, kam bërë një veprim për të cilin ndihem edhe krenarë por edhe i turpëruar njëkohësisht. Unë jam 33 vjeç dhe prej më shumë se një viti jam i lidhur me një vajzë që e dua vërtetë shumë. Ajo është 23 vjeçe dhe ka një motër më të vogël, 16 vjeçe. Një ditë shkova në shtëpinë e saj që ta merrja për të dalë por ajo ishte në punë akoma dhe më tha se do të vonohej pak, por unë mund ta prisja brenda në shtëpi pasi prindërit nuk i kishte aty, vetëm motrën.

Motrën e saj unë e kam takuar disa herë, dhe kemi pasur një raport të mirë me njëri-tjetrin. Ndërkohë, teksa po rrinim ulur të dy dhe po prisnim që e dashura ime të vinte, ajo filloi të më bënte pyetje rreth lidhjeve që kisha pasur më parë, seksit dhe djemve. Në fillimin nuk dija si t’i përgjigjesha sepse më vuri në siklet, por u mundova t’i tregoja disa detaje në sipërfaqe.

Në një moment asaj i bie telefoni, i cili ndodhej në kuzhinë, dhe kur ajo u ngrit për ta marrë mu hodh përsipër dhe nisi të më puthte. Në fillim e refuzova dhe u mundova t’i rezistoja, por ajo më tha se më kishte qejf dhe dëshironte që të isha mashkulli i parë që të bëja seks me të, sepse ishte e virgjër.

U mundova t’i rezistoj por në fund nuk munda, sepse ajo është dhe e bukur, e gjatë e dobët dhe me forma. Kështu përfunduam duke bërë seks. U mundova të isha shumë i sjellshëm dhe i kujdesshëm me të. Kur përfunduam ajo më tha se ishte shumë e lumtur dhe se kishte dëshirë ta përsërisnim sërish.

Por unë ika dhe nuk e kam takuar, edhe pse dua. Kam frikë se mos e zbulon e dashura ime dhe pastaj më ndanë”.

Përgjigja e psikologes:

“Ky veprim që ke bërë është me të vërtetë shumë i turpshëm. Së pari, ajo është minorene dhe së dyti është motra e të dashurës tënde. Nëse do të vazhdosh sërish lidhjen me të dashurën, kërkoji motrës së saj ta harrojë atë që ndodhi dhe të mos i tregojë askujt, e më pas mos e tako më asnjëherë nëse nuk keni persona të tjerë prezent. Bën mirë të jesh shumë i kujdesshëm, sepse situata që ke krijuar nuk ëshët aspak e lehtë dhe mund të dalë nga kontrolli qoftë dhe nga pakujdesia më e vogël”.