Filmi për Pashkon, ideatori Çili dhe skenaristi Shkullaku shpjegojnë “pse-të”

Filmi dokumentar “Pashko, Antagonsti” u shfaq mbrëmë për publikun e gjërë në emisionin “Opinion”, ku ishte i ftuar idetatori Henri Çili dhe skenaristi Armand Shkullaku

Muaji Dhjetor mund të quhet edhe muaji i Gramoz Pashkos, një prej themeluesve kryesorë të lëvizjes antikomuniste që në dhjetor 1990 kulmoi me protestat që do ët shënonin fundin e regjimit komunist në vend dhe fillimin e pluralizmit politik.

Pashko mban meritën e themelimit të ekonomisë së lirë, që i zuri vendin ekonomisë së cetralizuar socialiste. Një dokumentar mbi jetën dhe idetë e tij i realizuar sëe fundmi me ide të Henri Çilit, skenar të Armand Shkullakut, regji të Roland Sejkos dhe mbështetje të Institutit Pashko në UET, u shfaq mbrëmë në emisionin “Opinion” për publikun e gjërë.

Që nga intervista e tij e parë dhënë Zërit të Amerikës në vitin 1989, në kapërcyell të sistemeve, e deri tek largimi i tij nga jeta në mënyrë aksidentale, ky film sjell me pamje dhe intervista jetën e politikanit, ekonomistit, profesorit dhe njeriut Pashko. Përplasja e tij e madhe me Sali Berishën dhe si u pajtua në fund të jetës me të.

Si lindi ideja e filmit

Ky mund të jetë filmi i parë i plotë që ngërthen jetën e një figure politike të këtyre 26 vjetëve. Ideatori Henri Çili duke folur mbi arsyet që inicoi këtë film dhe më tej emërtimin e Institutit Pashko në UET tha se “kjo erdhi për shkak të një atashimi personal me idetë e Pashkos për liberalizmin, pasi një nga vokacionet e mia në jetën publike është liberalizmi, ideja liberale, prona private, ekonomia e lirë, etj.. Na duhej në kuptimin pozitiv të fjalës t’i kthenim hakun dhe të potenconim përfaqësuesin ose simbolin e këtyre ideve që është Gramoz Pashko”.

Sipas Çilit ka ardhur koha që koha i ka vërtetuar idetë e tij dhe avanguardizmin e tij. Ai theksoi se më shumë se kurrë sot është janë të nevojshme idetë e tij liberale.

Ndërsa gazetari Armand Shkullaku, i cili mban firmën e skenaristit, tha se filmi zbulon thuajse gjithë përmasat e Gramoz Pashkos, që me ikjen e tij, mendoj se shënoi edhe fundin e epokës së intelektualit politikan.