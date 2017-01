Dermatoza nodulare, 900 lopë të ngordhura në të gjithë vendin

Janë plot 900 kafshë të ngordhura qysh prej kohës kur u shfaq sëmundja e dermatozës nodulare. Shifra është dhënë nga ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti.

Përmes një konference për mediat ministri tha se, vaksina do të jetë falas, ndërsa kompensimi i fermerëve me bagëti të gjalla do të nisë sapo sëmundja të jetë vënë nën kontroll të plotë.

“Që kurë u shfaq kjo sëmundje e deri tani, janë rreth 900 kafshë të ngordhura, për të cilat Ministria e Bujqësisë ka kërkuar një fond shtesë nga qeveria në buxhetin e 2017, ose nga Fondi i Emergjencave, për kompensimin e tyre, po me kafshë të gjalla, rraca të përzgjedhura”,- tha Panariti.