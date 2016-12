Denoncimi i mësueses: Na dërguan me zor të festojmë me lekët tona tek prona e Escobarit

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka publikuar sot mesazhin e një mësuese nga Delvina, e cila shkruan se me rastin e festave të fundvitit, të gjithë mësuesit janë detyruar të bëjnë festën në resortin Santa Quaranta.

Resorti është përmendur shpesh si pronë e Klement Balilit dhe së fundmi prokuroria ka sekuestruar dokumentacionin për këtë pronë.

Mësuesja nga Delvina shkruan se të gjithë mësuesit janë detyruar të paguajnë nga 2-3 mijë lekë të reja për këtë festë.

Ja çfarë shkruan në Facebook, ish-kryeministri Sali Berisha:

Ja se si mbështesin Ediskobari dhe Lindita, Eskobarin!

Qytetari dixhital denoncon:

Organizimin e detyrueshem te drekave te arsimtareve dhe punonjesve te tjere te shtetit ne resortin e droges Santa Quaranta te Eskobarit te Rames! sb

Mirembrema z.Berisha.

Une qe po ju shkruaj jam nje qytetare nga Delvina.

Me rastin e festave te fundvitit, gjithe mesuesit e shkollave te qytetit dhe fshatrave perreth si dhe punonjesit e bashkise Delvine, jane detyruar te shkojne per dreke me leket e tyre (20-30mij leke/person) te Santa Quarante qe gjoja ishte sekuestruar.

Njerezit mezi shtyjne muajin, mezi marrin rrogat dhe si perfundim jane te detyruar tja kthejne serish Escobarit. Flm. Anonim ju lutem.