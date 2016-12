Bujqësia – Sfida e radhës

Nga dr. Elvin Meka

Bujqësia nuk është biznes si gjithë të tjerët, por në dallim nga të tjerët ndihmon fuqishëm për sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik. Kjo e bën bujqësinë të veçantë dhe tepër strategjike brenda ekonomisë kombëtare dhe mbështetja për të nga bankat e tejkalon kuadrin thjesht të një portofoli huash dhe përfitimesh monetare.

“Puna në fermë duket shumë e thjeshtë kur plugu yt është lapsi dhe kur je një mijë milje larg fushës me misër!”. Kjo thënie e famshme e z. Duajt Ajzenhauer, Presidentit të 34-rt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shpjegon më së miri kompleksitetin që shoqëron financimin e bujqësisë dhe të agrobiznesit në përgjithësi. Ajo duket shumë reale dhe e mirënjohur, nëse vendoset në kontekstin e realitetit të bujqësisë dhe sektorit financiar në Shqipëri. Përgjatë gjithë rrugëtimit të saj, bujqësia shqiptare ka përjetuar një paradoks thuajse endemik, pasi është më se i dukshëm fakti i një mospërputhjeje të theksuar midis rolit dhe peshës që zë bujqësia në prodhimin e brendshëm bruto dhe financimit të saj nga sektori financiar dhe skemat publike të financimit. Ndërkohë që shërben si veprimtari bazë për thuajse gjysmën e popullsisë së vendit që banon në zonat rurale, ajo kontribuon me rreth 20 për qind në PBB, por ka arritur deri më sot të tërheqë financime nga sistemi financiar, më pak se 2% të totalit të tepricës së huas. Por ky paradoks nuk është problemi më i madh, pasi në mënyrë të pabesueshme ai është plotësisht i justifikuar. Kjo, sepse penetrimi i shërbimeve bankare në bujqësi mbetet ende sfidë, kryesisht si pasojë e kostove të larta të financimit, problemeve themelore që lidhen me mungesën e kolateralit standard për garantimin e huave, informalitetit, mungesës së informacionit, bashkëpunimit mes fermerëve, segmentimit të theksuar të fermës bujqësore, mungesës së ekonomisë së shkallës dhe prirjes për zbatimin e modeleve të njëjta të produkteve bankare nga bankat, si në zonat urbane ashtu dhe në ato rurale. Për sistemin bankar shqiptar është tashmë e qartë se, nisur nga kuadri aktual i gjendjes që kalon ekonomia dhe efekteve të zgjatura të krizës së fundit ekonomike dhe financiare globale, si dhe maturimit të disa sektorëve të ekonomisë, një nga të paktat drejtime ku identifikohen përfitime afatgjata, pavarësisht kostove dhe rreziqeve, është pikërisht bujqësia dhe agrobiznesi. Sigurisht, kjo përbën më shumë se një sfidë për bankat, pasi para tyre shtrohen një sërë kërkesash që lidhen me: modelimin më të mirë të produkteve e shërbimeve financiare rurale, sipas nevojave dhe realiteteve praktike apo specifike të fermerëve dhe prodhimit bujqësor, informimin dhe edukimin e fermerëve për produktet, shërbimet, mekanizmat financiarë dhe këshillimet e specializuara për çështjet rurale që ato ofrojnë, natyrisht duke siguruar një nivel të lartë transparence për to. Ka ardhur koha tashmë që bankat ta vlerësojnë dhe trajtojnë kreditin bujqësor përtej praktikës së përfitimeve afatshkurtra, që nuk merr në konsideratë rrjedhojat afatgjata të përmbushjes së tyre. Praktikisht është imperativ ndërveprimi i bankave me institucione të tjera publike e private, në terma të sigurimit të perspektivës së një zhvillimi të qëndrueshëm, sipas modeleve të reja të zhvillimit të biznesit bujqësor. Kjo, pasi bujqësia nuk është biznes si gjithë të tjerët, por në dallim nga të tjerët ndihmon fuqishëm për sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik. Kjo e bën bujqësinë të veçantë dhe tepër strategjike brenda ekonomisë kombëtare dhe mbështetja për të nga bankat e tejkalon kuadrin thjesht të një portofoli huash dhe përfitimesh monetare, pasi siç pohonte dikur Presidenti i parë i SHBA-së, z. Xhorxh Uashington: “Unë nuk di të ketë shërbim më të mirë dhe më të prekshëm që mund t’i bëhet një vendi, se sa përpjekja për të përmirësuar bujqësinë e tij, mbarështuar racën e kafshëve të dobishme për të, si dhe të degëve të tjera të bujqësisë!”.