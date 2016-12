Bombolat e gazit si “bomba” të fshehta, 3 të vdekur në 24 orë

Shpërthimi i bombolës së gazit në një familje në Tepelenë i merr jetën nënës 35-vjeçare dhe djalit të saj 6-muajsh. Një tjetër ngjarje e rëndë u regjistrua më parë edhe në Pogradec, me një të vdekur. Çfarë ndodh me 70 mijë bombolat e gazit në vend dhe ligji i mirë për kontrollin dhe kolaudimin që po zbatohet keq.

Brenda 24 orëve flakët shuajnë jetën e tri personave në vend, duke shkaktuar tragjedi brenda familjes dhe rikthyer edhe një herë debatin e madh mbi sigurinë e bombolave të gazit që përdorin shqiptarët. Mjaft tragjike ka qenë aksidenti i djeshëm në qytetin e Tepelenës ku nëna 35-vjeçare humbi jetën bashkë me foshnjën 6-muajsh. Ndonëse pati tentativë nga banorët dhe forcat zjarrfikëse, flakët ishin të dendura dhe menjëhershme, çka ka bërë që nëna E. Sh dhe djali i saj të humbin jetën. Specialistët flasin se shkak është shpërthimi i bombolës së gazit.

Një tjetër lajm i hidhur u shënua më parë në Mokër të Pogradecit, ku I. E 30 vjeç, vdiq në një nga dhomat e banesës i asfiksuar, ndërsa nëna e tij pësoi dëmtime dhe ndodhet në spital. Në regjistrat policorë shënohen si ngjarje aksidentale dhe hetimet përfundojnë shpejt, me pak ekspertiza të kryera dhe në dosjet hetimore shkruhet edhe mbyllja e hetimeve me motivin: “vdekje aksidentale nga zjarri”. Për këtë vit janë regjistruar disa ngjarje të rënda si pasojë e rënies së zjarrit nga bombolat e gazit. Më 1 shkurt, 24 të rinj në Pogradec u plagosën pasi në lokalin ku po qëndronin shpërtheu një bombol gazi.

Tragjedia mund të ishte shumë e madhe, por fatmirësisht të plagosurit pasi qëndruan disa ditë në spital shkuan në banesat e tyre, duke mbajtur si “kujtim” shenjat e shumta të djegieve në të gjitha trupin. Raste më të rënda do të vijonin me marrje të jetëve. Po në muajin shkurt të këtij viti një 4-vjeçar nga Tirana u shkrumbua në banesë si pasojë e shpërthimit të një sobe gazi. Tragjedia tjetër nuk do të vononte dhe fatkeqësisht kësaj radhe ishte po një fëmijë e vogël që humbi jetën e shkrumbuar nga zjarri. Në Babrru të Tiranës, vogëlushja dyvjeçare S. Hamza u nda nga jeta teksa ishte në gjumë, pasi bombola e gazit shpërtheu në barakën ku jetonte. Edhe në këtë rast gazi u kthye në shkakun e tragjedive njerëzore, ndërsa ngjarje të tilla detyrimisht të nxisin për t’i dhënë përgjigje pyetjes se përse janë kaq të shpeshta dhe kush është shkaku.

Ligji i mirë, zbatimi nul

U deshën ngjarje të shumta tragjike nga shpërthimi i bombolave të gazit në të gjithë vendin që të merrej seriozisht hartimi i një ligji për të rregulluar këtë problematikë, kryesisht me kolaudimin e bombolave dhe përcaktimin e pikave të specializuara të mbushjes. Në bazë të ndryshimeve ligjore të hartuara në mars të këtij viti, parashikohet që qytetarëve u ndalohet mbushja e bombolës me gaz, pasi me këtë ligj ai duhet ta marrë atë të gatshme të mbushur në pikat e tregtimit që detyrohen të bëjnë kolaudimin e tyre. Ligji merrte në konsideratë edhe vendosjen e disa bllokuesve në bombola në rast të rrjedhjes së gazit si dhe pajisjen e tyre me detektor.

Nëse bombolat e gazit që do të përdoren nga qytetarët kalojnë testin dhe marrin vulën e kolaudimit, lejohen të futen në përdorim, në të kundërt bëhej menjëherë bllokimi i tyre. Këto ishin disa nga pikat kryesore të ligjit, por situata u rikthye shpejt në “traditën” e vjetër, atë të mbushjeve të tyre jashtë kushteve teknike dhe mbi gjithçka mbajtja e këtyre bombolave pa u kolauduar. Për rreth dy muaj u duk sikur diçka do të ndryshonte, kur disa dyqane të tregtimit të gazit u mbyllën, ndërsa iu ndalua edhe pikave të karburanteve që të kryenin mbushje gazi për bombolat e gatimit dhe ngrohjes. Situata aktuale është njësoj si para daljes së këtij ligji, pasi janë rihapur pikat e furnizimit me gaz, ndërsa kolaudimi i bombolave ngjan si “fjalë e huaj”.

Mbi 70 mijë bombola “bomba”…

Një nga problematikat kryesore që ngrenë specialistët e Inspektoratit Qendror Teknik (IQT), është se një sasi e madhe bombolash që janë futur në qarkullim nuk plotësojnë kushtet teknike. Pjesa më e madhe e tyre kanë hyrë në vendin tonë si materiale skrapi, por persona të papërgjegjshëm, pasi i lyejnë dhe vendosin disa filtra sigurie, i hodhën në treg duke ua shitur qytetarëve. Sipas një studimi të kryer nga IQT, mendohet se janë rreth 70 mijë bombola gazi që përdoren nga familjarë apo subjekte të ndryshme në dyqane dhe lokale.

Një pjesë e tyre kanë kushtet e duhura të sigurisë dhe janë certifikuar, por problematika është për qytetarët të cilët i rimbushin disa herë këto bombola në pika gazi të palicencuara dhe nuk kryejnë as kolaudimin e tyre. Raste të tilla tragjedish mund të përsëriten në të ardhmen dhe nuk është më vetëm çështje ligjore, por zbatimi i tij. Neglizhenca e vetë qytetarëve dhe inspektorët e IQT-së të cilët nuk kryejnë kontrollet e duhura, po bëhen shkak i fatkeqësive të mëdha me humbje jetësh dhe dëme të shumta materiale.

Ngjarjet më të rënda regjistrohen kryesisht në periudhën e dimrit, ku edhe përdorimi i tyre për ngrohje dhe gatim është i madh. Përsëritjet e tragjedive po kthejnë bombolat e gazit në “bomba” të fshehta, që në çdo moment edhe nga pakujdesia personale mund të shkaktojnë humbje të jetëve të njerëzve./Mapo.al/