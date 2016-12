Berisha: Olsi Rama i përfshirë në trafik kokaine, kam prova

Ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar sërish qeverinë se i ka lënë të pashpresë qytetarët, të cilët detyrohen të ikin jashtë vendit. Nga foltorja e Kuvendit, Berisha ka kërkuar zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, pa të cilin sipas tij, nuk mund të ecet përpara me integrimin europian të Shqipërisë.

“Nuk ka hapjen negociatash, harrojeni”, tha Berisha, i cili më tej ka lëshuar akuza të rënda ndaj Edi Ramës, vëllait të tij Olsi Rama dhe ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

“Olsi Rama, me makinën e Gentian Gjonajt është përfshirë në trafik kokaine. Kam pas dalje kufiri me data”, tha Berisha.

Berisha foli për urdhër të Ramës për lirimin e Lulzim Berishës, dhe gjithashtu foli për takim të kreut të qeverisë me Emiljano Shullazin, para se ky i fundit të arrestohej.

“Hapi lajmin në mbarë Shqipërinë për negociata në nëntor, tha ky do jetë nëntori i katërt, pas Ismail Qemalit e të tjerëve, po ky do njihet si nëntori i drogmenit të shqiptarëve. Cili ishte nëntori lakuriq, jo si në plazhe, por si i zi që është, ku iu përveshën të gjitha një më një. Ky ishte sukses i madh. Kur e pyesin për ligjin e dekriminalizimit, prishet në fytyrë e thotë që në grupin tim nuk ka asnjë.

Prokuroria e ka njoftuar se ka disa vrasës, jo një, janë të njohur. Këto ditë ka emëruar këshilltar kombëtar të antiterorrit, Agron Sojatin, i larguar nga detyra e policisë me shkelje dhe abuzim në detyrë. Ai është shkarkuar nga Haki Çako, për abuzime. Thuhet se është pezulluar edhe disa herë nga puna, i është nënshtruar procedimit disiplinor, i është ulur grada si pasojë e masave disiplinore.

Kur e pyetën si u bërë ti ministër Arben Ahmetajn, se nuk ke kontribut në PS? Ai i tha unë kam trajsën më të madhe për Edi Ramën.

Ky zotëri, Sojati, paguan më shumë. Është e thjeshtë fare. Aty është instaluar makineria e numërimit të parave. Harrojeni se ka integrim, dhe çdo shqiptar që kërkon të rikthejmë shpresën, çdo shqiptar që e quan tragjedi kombëtare eksodin masiv të qytetarëve, nuk do ta lejojë këtë. Rama nuk lejon zgjedhje as në partinë e tij, por qytetarët në zgjedhje do t’i tregojnë vendin”, tha Berisha.