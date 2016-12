Batutat e Ramës: Me LSI-në, por kampionatin duam ta fitojmë ne

Kryeministri Edi Rama e shikon koalicionin mes PS dhe LSI si një koalicion strategjik.

Ai u shpreh i bindur për fitore në zgjedhjet e ardhshme.

Duke bërë një paralelizëm me futbollin, Rama dhe se me LSI janë partnerë dhe konkurrentë të shëndetshëm, por që kampionatin kërkon ta fitojë PS.

Rama tha se i takon PS si forcë më e madhe politike për t’u shprehur, “ndërsa të vegjëlve i takon të mendohet”.

“Qëllimi ynë strategjik është që të jemi bashkë në koalicion me LSI-në. Shumëkush është i tunduar të thotë që të ikim vetë, shumëkush thotë që ata na nxorën bojën, por kjo është strategjike, kjo s’ka lidhje me sjelljet e caktuara të njerëzve të tyre apo njerëzve tane. Ne duam ta shohim këtë në planin strategjik. Çfarë ka fituar Shqipëria, e lëmë pjesën si mund të ishin bërë shumë gjëra ndryshe. Këto reforma nuk do ishin bërë po të mos kishim këtë koalicion. Sot Shqipëria nuk do ishte një vend më me shpresë nëse nuk do kishim këtë koalicion. Kjo nuk është një çështje Dinamo-Partizani, sigurisht ne jemi partnerë, konkurrentë, patjetër ne duam ta fitojmë kampionatin, nuk duam ta fitojë LSI, por është një konkurrencë e shëndetshme, në kuadrin e një partneriteti strategjik”.

Ndrkohë edhe darka e fundvitit me deputetët dhe ministrat e mazhorancës nuk u ka shpëtuar batutave mes krerëve të partive.

Protagonistë të darkës që u mbajt në Pallatin e Brigadave, ditën e mërkurë, 21 dhjetor 2016, ora 19:30, ishin kreu i PDIU­së, Shpëtim Idrizi dhe kryeministri Edi Rama, shkruan sot “Panorama”.

Kreu i Kuvendit ka përshëndetur shkurt të pranishmit, duke u kujtuar punën e bërë gjatë këtij viti nga kjo mazhorancë.

Kreu i PDIU-së, Idrizi ndër të tjera ka vlerësuar si të suksesshëm koalicionin qeverisës.

“Jam krenar që jam pjesë e këtij koalicioni të suksesshëm qeverisës, edhe pse jemi më të vegjlit e tij. Bëmë një zgjedhje të vonuar, por të drejtë. Përshëndes kryeministrin Rama për qasjen që ka ndaj çështjes çame. Listat e kërkesave i kam në xhep me vete, por nuk është ky vendi dhe momenti për t’i trajtuar ato. Shpresoj shumë që koalicioni ynë të vijojë dhe për një mandat tjetër”.

Por edhe në këtë moment nuk ka munguar përgjigjja e Ramës.

“Unë dhe Iliri jemi bashkëkryetarë të këtij koalicioni. Si të ardhur vonë në këtë koalicion, juve Shpëtim u duhet pak më shumë kohë për t’u kolauduar”.