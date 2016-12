34-vjeçarja nga Durrësi: Meshkujt më kanë zhgënjyer, dua ta provoj me femrat

Teksa vajzat beqare ose jo po tërbohen nga shqiptarët e burgosur, një vajzë ka një tjetër “hall”.

Ajo thotë se nuk ka mashkull të mirë për të, pasi të gjithë e kanë zhgënjyer, gjë që e ka bërë t’i kthejë sytë nga femrat.

Vajza është 34-vjeçe nga Durrësi dhe është në kërkim të një tjetër vajze, pasi sipas saj, “meshkujt bëjnë qejfin e tyre dhe kaq”.

“Përshëndetje JOQ, ma posto dhe mua një kërkesë, thonë që lesbike lind nuk bëhesh, por meqë jam zhgënjyer shumë nga djemtë kam menduar kohët e fundit të bëhem lesbike, nëse ndonjëra është e interesuar mund të kontaktojë me ju që të më lidhni. Unë jetoj në Durrës dhe jam 34-vjeçe.

Asnjëherë s’kam fat me djemtë, aty ku çdo gjë duket mirë e bukur vjen ndarja pa kuptuar, asnjëherë s’jam ndjerë e plotësuar dhe askush s’më ka dashur me ndjenjë, gjithmonë kanë bërë qejfin e tyre dhe kaq. Them që femrat janë më të kuptueshme pasi kam vendosur mos të lidhem më me asnjë mashkull”./lexo. al/