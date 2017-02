Juristja shqiptare i çmend meshkujt me format e saj bombastike

Foto 1 nga 18

Redona Koçi është bukuroshja shqiptare që ka mbaruar për juridik, por që ka edhe një pasion të cilin nuk e lë kurrë pas dore, modelingun.

E re, tërheqëse dhe shumë joshëse, mund të themi se, Redona është nga ato modele që i ka lënë të gjithë pa fjalë me format trupore.

Në fotot e mëposhtme mund të gjeni disa nga fotot e bëra nga ajo.

Sigurisht mos prisni ta shihni me me pelerinë, apo me Kushtetutën e Shqipërisë në duar./JOQ/