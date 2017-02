“Dosja Kadare”: Përsiatje rreth 101 dëshmive…

Nga Bedri Islami*

Çasti i parë i kohës përkon me çastin e Krijimit, por ai çast i parë bart jo vetëm një të ardhme të pafund, por njëkohësisht, dashur apo pa dashur, edhe një të kaluar të pafund.

Kur për herë të parë u njoha me librin e gazetarit Dashnor Kaloçi, “Kadare i denoncuar” vetëtimthi më shkoi në mendje : “ në se nuk do të ishte Kadare, kush tjetër mund të ishte”?

Pas tij, si për të dashur të kalonte edhe më tej në rrethinat e zjarrit, ndoshta edhe në thellësinë e tij, i njëjti autor solli “Kadare në dokumentet e “Pallatit të Ëndrrave”.

Libri

Një libër i pazakontë, që gjithsesi, me gjithë vonesën, vjen përsëri në kohën e duhur. Pasi koha e denoncimit të krimit, aq më tepër të krimit kësilloj, nuk është kurrë e paduhura, nuk është kurrë e pamundshme dhe kurrë e padashur. Dosjet e mbyllura janë së ujët që fle dhe të shtie krupën duke mos lënë të duken shëmtimet e një kohe ndryshe, po aq shumë ndryshe nga ajo që ëndërrohej, sa që duket e pamundur sot se ka ndodhur vërtet.

Do të jetë dashur një punë e fisme, njëkohësisht e pazakontë, gërmim pasionant në faqet e zverdhura të arkivave, shumë prej tyre do të kishin dashur të mos ishin më pjesë e historisë, mundim dhe zhytje, rresht pas rreshti në gjithë atë mori faqesh, të cilat, edhe pse sot duken të heshtura, krejt të padëmshme dhe gati-gati absurde, në një kohë tjetër ishin aktakuzë e mundshme, stërlodhje, pagjumësi dhe ankth, i cili të shtrëngonte në të gjithë atë pjesë të jetës, sa që do të mund të dukej e pamundshme ridalja në sipërfaqe.

Nuk e di se si ka arritur ta bëjë këtë studiuesi pasionant Dashnor Kaloçi, por ja që e ka bërë. Dhe e ka bërë mrekullisht, dhe tash, nëse dikush kërkon të zbulojë rrugën e përbashkët të një kohe tjetër, le të kthehet tek këto dokumente, të cilat, edhe pse duken si një libër mitesh, në fakt janë fillesa e një oqeani të errët, përtej së cilit as emrat nuk do të duheshin më.

Për shtetin e një kohe tjetër, në fakt për diktaturën e një shteti, ka qenë e lehtë me gardhue një arë a një kopsht; ka qenë e lehtë të vendosë sinoret e një mendimi uniform në një vepër, gjithçka ka qenë e zakonshme.

Por, ajo që sjell ky libër është përtej saj, është mundimi i gjithë një shteti me gardhue një perandori, një perandori të letrave, të cilën e ngriti hap pas hapi, mundimshëm, herë-herë edhe me lëshime të përkohshshme një njeri i vetëm, i cili, duke u nisur nga një qytet i gurtë, kishte dëshirën, aftësinë, mundimin që nga rrënojat e nënujit të bënte kujtesën e një kombi. Kadare ishte e pamundur të gardhohej. Ai mund të burgosej, dhe këtë të gjithë kemi pasë drojën se kjo mund të vinte pas çdo libri të tij, por ai nuk mund të gardhohej, të kishte sinorë të përcaktuar, e për më shumë se kaq, letërsia e tij nuk mund të ishte një “arëz” e ngritur mjeshtërisht nga shteti.

Dashnor Kaloçi na solli përmes dy librave atë që vetëm një njeri pasionant mund të sjellë, por edhe një kërkues i mençur: faktin real përmes asaj që kishte ndodhur, por edhe faktin estetik.

Për realen do të flasim më pas.

Gjendjet e lumturisë të denonciatorëve, menjëherë pas krimit denoncues, duart e përlyera si tek Makbethi në orët e vona të natës, ekstaza se tani “do ia tregojmë qejfin atij, të pabindurit, perëndimorit”, fytyrat e gdhendura nga koha, disa mugullime dhe vende ku krimi mund të kapej më mirë, duart që duke u fërkuar me njëra tjetrën duan të thonë diçka, ose diçka patën thënë dhe nuk duhej ta humbitnin, afërsia e zbulesës që pritet të vijë dhe befasisht nuk po vjen, personazhet realë të një libri ku ngrihet një e vërtetë, gjithsesi e paharruar, por që ende lëvizin në gjithfarë mjedisesh, gëzimi i tyre nga e keqja që presin, të gjitha sëbashku dhe secilën veç e veç, ashtu si kurrë më parë, e gjen në denoncimet e bëra, në gëzimin jetëlig të një letre pasionante kundër Atij, Ismailit, dhe drejt Atij tjetrit, Enverit, të cilët, edhe pse nga i njëjti qytet, mund të kenë një ditë hakmarrjeje.

Është libër që ndoshta më pak se asgjë tjetër ka nevojë për të pasur një dëshmues. Është libër tragjik, dhe, si në të gjitha tragjeditë ajo mund të kishte të rënët e saj në skenën e fundit të aktit të tretë. Në mos shumë, njëri do të ishte, dhe jo rastësisht, në një vend të shkretë, burg i Burrelit, njerëzit prisnin me ditë dhe vinin bast se kur Kadare mund të ishte mes tyre. Si duket, me shqisën e veçantë të pritjes, ata e kishin ndjerë më parë se të lirët e burgosur se Kadare u takonte më shumë atyre, të burgosurve të lirë. Këtë e sjell ky libër, e sjell sipas fjalëve të tjerëve, pasi, më shumë se një libër i Kaloçit, ky është një libër i diskutantëve, i denoncuesve, kundërshtarëve, të rrëzuarve nga pushteti që mendojnë se mund të tërheqin pas vetes edhe një perandori që kishte ngritur autori, lakmitarëve, por edhe i miqve, të cilët, edhe kur kishin në ndonjë çast marramendje apo dridhje këmbësh, përsëri besonin tek gjeniu.

Është një jetë e pazakontë. Ndonëse me një fillim rutinor. Nga një vendim i zakonshëm, firmosur nga një grua e dhembshur, fati i së cilës do të jetë po ashtu i rëndë dhe i zymtë, por që asaj kohe ishte pjesë e sunduesve, një vendim që hap një rrugë drejt letërsisë, rrugë që edhe pa atë vendim do të ishte hapur, toni i qeverisë shkon gjithnjë drejt rritjes, drejt agresivitetit; shteti nuk ka kohë më të mbledhë veten nga goditja e autorit, ai, sa vjen e bëhet më i rrezikshëm, dhe, nëse një ditë ai do të jetë i tjetërsuar haptas, ama plotësisht, tonet e Byrosë Politike, Sekretariatit, do të jenë më të ashprat e mundshme. Kronologjia e kësaj ndjekjeje denoncuese është vetë e tillë. Kaloçi vetëm sa na e ka sjellë mjeshtërisht, ai nuk ka ndërhyrë në atë mjedis shtrigash, përmes së cilës një botë mund të përmbysej dhe rrokullisja të ishte e pafund.

Ismail Kadare

Në fakt Ismail Kadare nuk është thjeshtë një shkrimtar. Ai prej shume kohe është përtej këtij përcaktimi. Ai është një botë, që ka ngritur dimensionet e para pikërisht në botën e letrave. Brenda botës, shpesh herë të çoroditur, ka ngritur botën e tij. Si të thuash, e ka dyfishuar atë. E ka ngritur vrulltas, mjeshtërisht, rropama e botës që po ngrinte ishte zemërimi, por, përposh tij kishte llahtara, që mund të ishin fisnike. Në fakt, ai ishte mendja që luftonte, përballë mendjeve që klloçitnin. Të bësh letërsi të madhe nën një regjim diktatorial, duket e pamundur, pasi vetë arti i madh është kundërregjim. Është, si të thuash, kundërshtia e tij.

Shpesh herë historia e përbotshme është historia e letrave të shkruara. Kadare është historia e botës shqiptare, por e parë nën një dritë tjetër, krejt marramendëse, pushtuese dhe e përhershme.

Po të mos ishte i tillë , ai do të kishte vegjetuar. Duke vegjetuar, do të bëhej “njëri nga ata”, të shumtët. I panjohur mes të panjohurve. I rremë mes të rremëve. I heshtur mes gojëmbyllurve. Por një perandori, si ajo Kadareane, nuk mund të bëhej kështu, mes heshtjes, mërmërimës dhe belbëzimit. Disa shpirtra janë krijuar për të mbetur në mes të udhës. Të tjerë janë brumosur për të bërë udhë. Mes të dyjave, Kadare do të jetë udhëbërës.

Ne kemi pasur fatin të kemi një plejadë të tillë, mosheshtëtëse dhe njëkohsisht të talentuar. Kadare, Agolli, Xhevahir Spahiu, Moikom Zeqo, do të ishin të panatyrshëm në shumëllojshmërinë e tyre.

Rreth vitit 1938, Paul Valery, do të shkruante se “historia e letërsisë është historia e shpirtit si prodhues dhe si konsumues i letërsisë”. Këtë shpirt tek ne sollën dy autorë të mëdhenj, Migjeni dhe Kadare. Në dy kohë të ndryshme, në të njëjtën udhëbërje. Jo kushdo mund të hapë udhë, jo të gjithë mund të krijojnë perandorinë e tyre. Nganjëherë nga hiçi, nganjëherë nga një fillesë.

Kadareja, si pak kush tjetër, jo vetëm në këtë hapësirë që kishte qenë tepër e ngushtë për të, nxori nga përvoja e tij e fisme pikërisht atë figurë të gjallë dhe vetjake, krejtësisht vetjake, që është njëra nga gjërat më të pakta dhe të gjalla të letërsisë: vetë figurën e tij, por jo në të tashmen, jo ëndërr, jo pasion, por të vërtetin, e një kohe që duhej të ishte ndryshe. Atje ku ka hyrë tragjedia, llahtara dhe mëshira prapëseprapë mbeten. Ai e krijoi këtë llahtarë në letrat e tij, duke u nisur nga tragjedia, por edhe duke ndjellë mëshirën, jo si një kristian, por një njeri i lidhur me besimin tek sundimi i arsyes.

Ismail Kadare të vërtetë nuk ka. Kadare është vetë letërsia në gjendjen e krijimit të pashoq, momenti i shpërthimit përmes mendjes dhe ruajtjes së çastit të krijimit, është një organizëm, i cili vetafrohet, sa që përmes tij, tejkqyrës, mund të përdallosh atë që ka munguar në veten tënde,

Ishte e natyrshme në një kohë të panatyrshme që Kadare të denoncohet, të ishte objekt i mbledhjeve të gjata, letrave të mbyllura, analizave në Byronë Politike, në Sekretariat, në kryesinë e Lidhjes, në Sigurimin e Shtetit, ku përvëloheshin në delir për ta pasur një ditë, makar një ditë të vetme në qelitë e tyre; ishte e natyrshme makar inatçor ndaj tij, të zemëroheshe me ecjen e tij, krejt shpërfillës ndaj “zotërve”, me indiferencën ndaj simboleve, dhe, kur herë pas here, lëshonte diçka nga ajo pjesë e huaj në veten e tij, ngazëllimi se, “mund edhe ai”, “kokëshkreti”, “perëndimori”, ishte i pranishëm edhe në netët shtretërore të makthit të munguar.

Po të mos ishte i denoncuar, atëherë, jo vetëm do të kishte qenë e panatyrshme, por kjo do të kishte një domethënie tjetër: paskemi patur një shtet normal.

Shteti e ndjente, e shihte dhe e prekte të vërtetën se nuk kishte të bënte me një “ të thyeshëm”. Pas një “thyerje”, kur pritej përkulja, vinte rishtas rebelimi, kësaj here më i ndjeshëm, më i dukshëm, lehtësisht i kapshëm, ashtu si dallgët. Do të kishte përsëri një seancë të re për të, në mos në qendrat e larta, do të fillonin shtjellat nga poshtë, për të patur përsëri një ngjitje lart. Kështu pambarimisht.

Kadare është denoncuar gjithnjë si properëndimor. Asnjëherë si prolindor. Është denoncuar si liberal, asnjëherë si konservator. Është denoncuar si modern, kurë si arkaik. Megjithëse një pjesë të shkollimit e kishte bërë në kryeqendrën e Lindjes, aq më tepër edhe të Lindjes Komuniste, në atë që më pas do e quajë “ëndrra e Romës së tretë”, ai hoqi lehtësisht qyrkun rus të lindjes, pa e përbuzur atë, por duke mos e bërë pronë të vetes.

Denoncuesit kanë pasur të drejtë në cilësimin e tij si perëndimor, si liberal dhe modern. Më shumë se sa denoncim, ka qenë saktësim i asaj që kishte ndodhur në të vërtetë dhe që vetë ata nuk mund të ishin.

Që letërsia shqipe ka pasur rrymë të fuqishme perëndimore, është jo vetëm fat, por edhe pasuri. Në një botë kur vetë perëndimi ishte cilësimi i së keqes, të ecje nëpër tehun drejt tij, do të thonte se, ose kishe vendosur të bëje botën tënde, ose kishe shkalluar.

Kohërat nxjerrin gjithnjë njerëzit pararendës ose përcaktues. Bajroni dhe Bodler e bënë dramë, në libra tejet të shquar, fatkeqësinë e tyre. Uitman, si kurrë më parë, bëri dramë, lumturinë e tij. Kadare, si askush nuk e priste, solli dramën e një kombi në një perandori që e ngriti vetë, dhe, duke e ngritur si një piramidë, në secilin moment mund të përballej me zemërime faraonësh. Nëse kjo nuk ndodhi deri në ekstremin e mundshëm, nuk do të thotë se zbutja ishte për të; nuk do të thotë se veçmas për të ishte një kod i pashkruar i ligjeve. Në kohën kur Kadare u bë vërtet i rrezikshëm për regjimin, ai e kishte ndërtuar ndërkohë perandorinë e tij dhe ajo nuk mund të shembej, edhe nëse vetë Krijuesi i saj do të dergjej nëpër rruginat e pakthyeshme të fatit. Prova që kishin bërë kishte qenë rebeluese, kohë tjetër për të bërë një provë tjetër nuk do të kishte. Më lehtë mund të shembej perandoria e së keqes, se sa perandoria e mendjes dhe e Krijimit. Koha e kishte saktësuar këtë.

Kadaretë e padenoncuar do të ishin të zakonshëm, por kjo nuk do të thotë se denoncimi i bën atë jashtë të zakonshmes. Denoncimi është dëshmi i asaj që është ditur, i të vërtetës që vjen përmes dëshmive, deri dje të mbyllura, në ato verdhinat që mendohej se kurrë nuk do të hapeshin.

*Marrë nga gazeta Dita