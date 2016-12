Çili: Vetëm një universitet i pavarur mund ta botonte dosjen e Kadaresë

Botuesi i UET-Press në intervistë për gazetën Panorama mbi librin “Kadare në dokumentet e Pallatit të Ëndrrave” -101 dokumente arkivore “Tepër sekret” të papublikuara, i gazetarit Dashnor Kaloçi

Libri i dytë me dokumente sekrete mbi Kadarenë në kohën e komunizmit botuar nga UET-Press me autor Dashnor Kaloçin ka rihapur një debat mediatik.

Pse këto dokumente duhet të prisnin 25 vite që të dilnin në dritë?

Dokumentet kanë qenë aty, por guximi për t’i publikuar ka munguar, thotë botuesi dhe administratori i UET-it, Henri Çili, në një intervistë të dhënë sot për gazetën Panorama, duke i mëshuar faktit se vetëm një institucion i pavarur arsimor arriti ta bëjë këtë.

Kritikët e Kadaresë, ndër tyre dhe publicisti Fatos Lubonja, e shohin këtë si përpjekje të shkrimtarit për të rehabilituar të shkuarën e tij.

“Nuk e di ku i gjen Fatos Lubonja akuzat për një strategji stimulim-manipulimi tonën kur 101 dokumentet janë botuar të plota, përfshirë dhe dëshminë e tij në hetuesi, në dënimin e parë”, i përgjigjet Çili akuzave të Lubonjës.

I pyetur nga gazeta sepse UET mori përsipër këtë botim, Çili, thotë: “Në fakt është interesante, por unë do të shtoja diçka tjetër nga pyetja, pse 25 vjet më vonë dhe pse nga një universitet privat? Duhej pak kohë dhe vetëm fuqia, integriteti dhe metodika e institucioneve të tilla të pavarura, siç janë universitetet private, në këtë rast UET, mund të bëjë të tilla zgjedhje, aspak heroike për logjikën e një institucioni kërkimor-shkencor, por duken se paskan qenë heroike, sepse për 25 vjet askush nuk e ka bërë me këtë masë, me këtë sistematicitet, neutralitet dhe metodë. Vetëm institucione të tilla të pavarura kanë distancën nga koha, nga realiteti, interesi për të vërtetën për t’i botuar këto elementë. Po ashtu, jo më kot, është një institucion shkencor pasi këtë mund ta kishte bërë një media, një organizatë jofitimprurëse, mund ta kishte bërë një nga ato institutet që merren me trajtimin e së kaluarës, apo pjesë e shoqërisë civile…, por e bëri pikërisht një universitet i pavarur. Sepse universitetet e reja private në Shqipëri tashmë kanë një traditë 10-15 vjeçare, e kanë mundësinë të zhvillojnë lirinë e brendshme, të jenë të vërtetë, të lirë, të pakondicionuar nga asgjë, përveç se nga e vërteta. Në një intervistë në vitin 2009 në promovimin e veprës së plotë të Kadaresë për herë të parë në Universitetin Europian të Tiranës në bashkëpunim me Shtëpinë Botuese Onufri, Kadare në lidhje me zgjedhjen e UET-së për këtë botim tha; institucione të tilla të pavarura janë në interes të të gjithëve që të forcohen”.

Ndërkohë ai duke iu përgjigjur kritizerëve të librit thekson se “libri nuk merr përsipër as ta shpall Kadarenë disident, sepse ai vetë ka thënë që nuk jamë disident, dhe as të bëjë një interpretim të seleksionuar të dokumenteve. Nuk ka kurrfarë seleksionimi sepse nuk është e drejtë shkencore, por nuk është dhe e nevojshme. Historia e Kadaresë me diktaturën rrëfehet në këto 101 dokumente, e plotë, e saktë”.

Po cila është kjo histori?

A ishte shkrimtari i preferuar i oborrit siç thonë disa, apo ishte shkrimtari gjithmonë i rrezikuar nga kolegët dhe të tjerët që e survejonin dhe denonconin pas krahëve?

Sipas librit, kjo e dyta është një e vërtetë që s’mund të mohohet.

“Me këtë libër kemi dashur t’i japim fund një ideje të krijuar gjatë këtyre 25-viteve sikur Ismail Kadareja ishte aty, përbri Enver Hoxhës, dhe firmoste bashkë me të dëbimet, internimet dhe pushkatimet. Sigurisht kjo ishte një metaforë e tepruar, por kështu u krijua përshtypja e shumë mjediseve intelektuale. Ne kemi dashur të tregojmë këtë të vërtetë dhe besojmë se ky libër dokument me 101 dokumente e jep këtë përgjigje”.