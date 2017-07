80 vjet foto: Shkodra mbi biçikleta….!

Nderohet me një minutë heshtje profesori i komunikimit Gilman Bakalli

24 fotografi bardhezi të realizuara që nga viti 1935 e deri në vitin 1989 nga fotografë amatorë, por edhe nga maja e fotografisë shqiptare – Gegë Marubi – iu paraqitën mbrëmë për herë të parë publikut në një ekspozitë me tematikë biçikletën. E titulluar “Shkodra, familja ime, biçikleta ime, historia ime” ekspozita e organizuar nga GO2 u hap në Muzeun Historik të Qytetit dhe do të qëndrojë deri me 2 Nëntor, për t’u zhvendosur më pas edhe në Tiranë. Në fjalën e hapjes, organizatorja Eltjana Shkreli nderoi me një minutë heshtje një nga pedaluesit më të njohur shkodranë, profesorin e komunikimit në UET – Gilman Bakallin – i cili u nda nga jeta para pak ditësh – ndërsa në shenjë homazhi, portreti i tij ishte e vetmja fotografi me ngjyra në ekspozitë.

Më pas përshëndeti edhe kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, e cila premtoi vëmendje më të madhe për aktivitetet e kësaj natyre, si dhe për politikat e lëvizjes urbane në qytet. Ekspozita përmban 24 fotografi të përzgjedhura nga konkursi i shpallur nga Organizata GO2 në Gusht të këtij viti. Në konkurs morën pjesë 26 konkurrentë, të cilët paraqitën 66 fotografi bardhezi, të realizuara para vitit 1990. Ata sollën fotografi nga albumet familjare dhe pranuan t’i bëjnë publike historitë e tyre, disa të bukura, por disa edhe tepër të dhimbshme, si rasti i vdekjes së vogëlushes 4-vjeçare, pak ditë pas daljes në njërën prej fotografive konkurruese.

Në bazë të vlerësimit të jurisë, 12 fotografitë më të mira u përfshinë në albumin me të njëjtin titull, i cili u promovua po mbrëmë, në hapësirat e ekspozitës “Shkodra, familja ime, biçikleta ime, historia ime”. Kjo është hera e parë që në Shqipëri botohet një album me fotografi të mbledhura përmes metodologjisë së hulumtimit të fondit personal. 26 fotografitë e përfshira në album janë ndarë në 3 tema: “Familja ime”, “Biçikleta ime” dhe “Historia ime” dhe përbëjnë në vetvete një ansambël të harmonizuar mirë mes periudhave historike, si ajo e mbretërisë, e pushtimit, e diktaturës, por edhe e pasviteve ‘90 e deri në ditët e sotme.