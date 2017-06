Nasho Jorgaqi në Zululand: Kleri katolik ka bashkëpunuar me pushtuesin; ndërsa Mjeda është më i madh se Fishta

Në emisionin e djeshëm të Zululandit, drejtuar nga Mustafa Nano ishte i ftuar Nasho Jorgaqi, me të cilin bisedoi lidhur mbi polemikën që ka shkaktuar një letër e Gjergj Fishtës dërguar në vitin 1939 një koloneli të ushtrisë italiane, të cilën ka qenë Jorgaqi që e ka publikuar, dhe e ka komentuar. Në shkrimin e tij, Jorgaqi thoshte në thelb se kjo letër është në provë tjetër e qëndrimit mirëkuptues me fashizmin që ka pasur Gjergj Fishta. Dhe me këtë rast përmendte edhe faktin që Fishta ka pranuar të bëhet anëtar i Akademisë italiane të kohës së fashizmit. Iu përgjigj në mënyrë polemike Romeo Gurakuqi, pastaj u futën në valle edhe Emil Lafe e Mustafa Nano.

Në bisedën në studio, Jorgaqi mbajti të njëjtin qëndrim. Për të, kisha katolike shqiptare është dalluar për bashkëpunimin me fashizmin, dhe një pjesë e anëtarëve të elitës kulturore e politike të kohës kanë bërë akte të mëdha antikombëtare duke bashkëpunuar me fashizmin.

Ai tha mes të tjerash se e çmonte më shumë Mjedën se sa Fishtën në planin artistik e gjuhësor. Ndërsa Mustafa Krujën e çmonte si intelektual dhe si njeri të kulturës, por e konsideronte toskofob. Ndërsa ishte Romeo Gurakuqi që pak ditë më parë, në shkrimin e tij, e kish quajtur Nasho Jorgaqin gegofob. “Unë jam gegë vetë, jam nga Elbasani, gruan e kam gjithashtu gege, si mund të jem unë gegofob?”, tha ai mes të tjerash.

Kur Nano i kërkoi të thoshte se cili ishte personaliteti më i madh i kulturës së Shqipërisë, ai u përgjigj: Fan Noli e Faik Konica. “Që të dy toskë”, tha Nano me shaka. “Do të gjejnë shkak për t’ju quajtur gegofob”. “Janë që të dy shqiptarë”, tha Jorgaqi.