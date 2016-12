Nuk është në Paris… por Përmeti i “Rilindur”

Foto 1 nga 30

Qyteti i Përmetit ka pësuar një rikonstruksion në qendrën e tij, fondet për të cilën janë dhënë nga qeveria.

Përmeti është një qytet, që megjithëse ka një kryebashkiak të djathtë, ka përfituar fonde nga qeveria shqiptare.

Këtë gjë e ka përmendur edhe vet kryeministri Rama, i cili gjatë inspektimit që qendrës së re të Përmetit, ka theksuar faktin që qeveria shpërndan fonde edhe për kryebashkiakët e djathtë.

“Edhe në Përmet punohet me ritëm për transformimin urban, të qytetit që ka arritur këtë vit numrin e vet rekord të turistëve, po ku potencialet janë ende shumë herë më të mëdha. Nga programi i Rilindjes Urbane, qeveria ka dhënë një financim të ri për realizimin e një projekti ambicioz të Bashkisë së re të Përmetit, që do të mundësojë përtëritjen rrënjësore të krejt zonës së “ballkonit” të qytetit mbi lumë, ndërkohë që efekti i programit ka nisur të ndjehet edhe në investimet e banorëve apo qytetarëve me prejardhje nga Përmeti, për të rritur kapacitetet hoteliere duke përshtatur për bukuri banesa të vjetra e mjedise banimi më të vonshme👍#Rilindje🌹#ShqipëriaeGjeneratësTjetër🇦🇱🇪🇺”, – shkruan kryeministri Rama në profilin e tij në Facebook.