Vilma Spahiu, siguria e ka emrin grua

Profil ALUMNI/ Studentja e parë e UET-it, pas 10 vitesh, pedagoge e çështjeve të sigurisë në universitetin ku studioi

Lojërat me policë, marinarë dhe ushtarë duken si lojëra për djem, por jo për 8-vjeçaren Vilma, e cila ëndërronte që kur të rritej të vishte një uniformë ushtarake. Sot, 28-vjeçare, Vilma Spahiu, nuk e ka veshur akoma rrobën ushtarake, por e ka realizuar në një rrugë tjetër ëndrrën e saj. Ajo është eksperte e çështjeve të sigurisë, pedagoge e disa lëndëve që kanë të bëjnë me çështje të sigurisë në profilin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Europian të Tiranës. Prej 5 vitesh ajo është një “ushtarake” në auditorin e saj të studentëve.

Universiteti feston 10-vjetorin këtë vit në shtator dhe ky është një moment që shënon dhe një bilanc me veten për Vilmën, e cila është rritur profesioalisht brenda këtij auditori, studente e ditëve të para që kur lindi universiteti, ku ndoqi studimet e ciklit të parë e dytë në Marrëdhënie Ndërkombëtare, profili për Çështje të Sigurisë, më pas ndjekja e doktoraturës krahas dhënies mësim si asistent/pedagoge e brendshme. Pak muaj më parë ajo ka mbrojtur titullin doktor shkecash në fushën e sigurisë me studimin: “Implikimi i krimit të organizuar dhe terrorizmit në qasjet mbi sigurinë, Shqipëria si rast studimi”, duke i dhënë mundësinë që të rritet më tej në karrierën akademike, e cila duket se e ka përfshirë tërësisht pasionin e saj për uniformën ushtarake.

Ajo thotë se uniforma i jepte sensin e drejtësisë, sensin e së mirës, të rregullit, të parimeve që duhet të ketë njeriu në jetë. “Indicien e parë drejt sigurisë duhet ta kem pasur kur kam qënë shumë e vogël, rreth 7-8 vjeç, kur më krijonte një tërheqje të fortë uniforma ushtarake, sidomos ajo detare. Më dukej interesante, misterioze, më pëlqente sidomos kapelja dhe më pas duke u rritur gjithë këtë e lidha me idenë e rregullit, parimeve, drejtësisë. Mbaj mend që thoja do të bëhem police të kap kriminelët, kur isha në gjimnaz nisa të interesohem mbi kriminologjinë. Por kur erdhi momenti për të zgjedhur studimet e mia vendosa të studioj Marrëdhënie Ndërkombëtare, pasi besoja dhe besoj se është një fushë ku formësohet imazhi që lidhet me ushtrinë dhe besoja se do të ishte një trampolinë për të shkuar atje ku synoja”, tregon Vilma për Mapo-n.

Por pa e ditur se rrugëtimi i saj do të mbetej tek akademia, por gjithmonë e lidhur me pasionin e fëmijërisë. “Profili i sigurisë i hapur në UET ku unë bëra masterin nxori në fakt brezin e parë të të diplomuarve në këtë lëmë, ku modulet e studimeve kishin të bënin me analizë strategjike, siguri kombëtare etj.”

Nuk ishin vetëm kurrikulat, pedagogët nga më ekspertët dhe të njohurit në fushat e tyre si Drejtësi, Ekonomi, Shkenca Sociale & Edukimi, por edhe aktivitetet brenda e jashtë ambienteve universitare, klube debatesh, tryeza të rrumbullakëta, konferenca shkencore, leksione të hapura me personalitetet të njohura të jetës publike, por edhe vizita në pika të rëndësishme strategjike që lidheshin drejtpërdrejt me profilin e saj të studimit si pika ushtarake në Zallherr ku mund të takoje nga afër komando të ushtrisë shqiptare që nën forcat e NATO-s kishin luftuar në pika të nxehta konfliktesh, si: Afganistan etj., apo në bazën ushtarake detare të Karaburunit, ku mund ta dëshmoje me sy ndërtimin e një flote detare ushtarake… të gjitha këto të mundësuara edhe falë profesorit Luan Hoxha, ish-Shef i Shtabit të Përgjithshëm Ushtarak, i cili përgatiti brezin e saj të studimeve Master i Shkencave me njohuri mbi Çështjet e Strategjisë së Mbrojtjes së një vendi..

Kur vazhdonte studimet master synonte të punonte në Departamentin e Sigurisë Kombëtare në Ministrinë e Mbrojtjes, ku dhe bëri praktikën disajavore para diplomimit, por duke qenë një nga studentet ekselente, universiteti e mbajti për vete. Ajo vazhdoi më tej studimet e doktoraturës për çështje të sigurisë si pjesë e një grupi të vogël studentësh me rezultate të shkëlqyera, të cilët UET i formësoi dhe i rekrutoi si pedagogë të rinj që në vitin 2012.

“Bota akademike për mua është shumë e bukur dhe ndihem e plotësuar brenda saj, por mund të jetë shumë mirë dhe një trampolinë për një karrierë të mëvonshme në instanca të tjera. Unë besoj se një akademik i mirë i fushës është një specialist i mirë, i gatshëm për të dhënë kontribut për vendin në çdo sekor”, shprehet Vilma, duke lënë të kuptoj se ëndrra për t’u marrë direkt me çështjet e sigurisë vazhdon të rrijë zgjuar tek ajo.

Pavarësisht se mund të jetë një ndër të paktat gra në Shqipëri me titullin doktor në këtë fushë, ajo nuk beson se ka një rol ose tipologji të femrës në ushtri, pasi beson se ka vetëm individë, burrë apo grua, që dinë ta bëjnë punën e tyre siç duhet.

Sot ajo beson se veshja ushtarake nuk e bën domosdoshmërisht një qytetar të mirë dhe të denjë për vendin, edhe një civil mund të jetë po aq kontribues sa një ushtarak në fushën e sigurisë. Pra veshja ushtarake nuk është më një opsion për të, megjithëse thotë se “obsesioni i dikurshëm pas kostumit ushatarak i shërbeu si element i formimit të karakterit, dashurisë për rregullin, për drejtësinë e parimet që më udhëheqin në jetë”.

Mund të flasë me orë të tëra për rolin e Shqipërisë në NATO, çfarë duhet të bëjë për t’u bërë një partner me dinjitet në këtë organizëm, ose se si duhet të sillet Shqipëria në Rajon për të krijuar siguri për çdo shqiptar kudo që jeton duke ruajtur dhe forcuar stabilitetin por jo duke bërë kompromise për hir të tij. Po ia lëmë studentëve të saj të përfitojnë nga pasioni dhe argumentet e zysh Vilmës duke zgjedhur të botojmë vetëm disa përfundime dhe rekomandime në punimin e saj doktoral mbi sigruinë kombëtare.

5 gjetje dhe 5 rekomandime për Sigurinë Kombëtare

Krimi i organizuar dhe terrorizmi janë përcaktuar thjesht si prioritete kryesore të sigurisë, jo si kërcënime ekzistenciale sigurie; kjo tregon që asnjëherë nuk ka ndodhur një proces i mirëfilltë sigurizimi. Problematika lidhet jo me mungesën e një strategjie kombëtare në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit, por me nevojën për t’u rikonceptuar duke u përshtatur me mjedisin e ri të sigurisë, si dhe nevoja për aplikueshmërinë e saj. Qeveritë shqiptare reagojnë dhe ndërmarrin veprime kryesisht kur mbi to ushtrohet presion nga aktorë të rëndësishëm ndërkombëtar, pra luftimi i fenomeneve të tilla në shumicën e rasteve ka ardhur si rezultat i përmbushjes së detyrimeve të përcaktuara nga NATO dhe BE, sesa të kuptuarit nga politikbërësit shqiptar të situatës reale. Strategjitë në luftën kundër K.O nuk kanë rezultuar efikase, sepse këto strategji nuk janë shoqëruar në mënyrë paralele me politika sociale dhe ekonomike. Lufta kundër terrorizmit, nuk ka dhënë rezultatet e dëshiruara, sepse ai nuk është perceptuar si një rrezik real/potencial për sigurinë e Shqipërisë, e shoqëruar kjo edhe me mungesën e zhvillimit të studimeve dhe analizave të shfaqjes dhe zhvillimit të këtij fenomeni në realitetin shqiptar.

Rekomandime: