“Po ti, terrorizëm islamik në Vlorë e gjete të bësh?!”

Policia e Vlorës arrestoi dje 29-vjeçarin nga Mitrovica e Kosovës, pasi terrorizoi njerëzit duke tentuar që t’i rrëmbente dhe dhunonte.

Dijar Xhema, i cili ka dhunuar fizikisht, psikologjikisht dhe ka tentuar të rrëmbejë me mjetin e tij “Audi A5” me targa “KS02300CO”, tre shtetas me inicialet: B.N, N.I, dhe F.D., në vende të ndryshme të qytetit të Vlorës, brenda një harku kohor prej 2 orësh.

Por ndërkohë, Dritan Hila, i cili ka gruan nga Vlora, mendon se kosovari ka shpëtuar mirë nga vlonjatët.

Shkruan Hila me sarkazëm:

“Po ti, terrorizem islamik ne Vlore e gjete te bësh?! Po ketu nuk eshte Nice o boku, ketu hane akoma harapash per dreke ne mes te gushtit. Po ketu kur kercet kallashi, dynjaja nuk shtrihen te shpetoje koken, por çohen ne kembe te shohin kush e hengri.

Ke qene me fat qe re ne dore te policise”.