Meidani sulmon Ramën për stadiumin, ai ‘përgjigjet’ me këtë foto

Çështja e prishjes së fasadës së stadiumit kombëtar mbetet një temë diskutimi në rrjetet sociale.

Këtë herë diskutimit i është shtuar edhe ish-presidenti Rexhep Meidani.

“Nje mik i mire, ndjekes i kujdesshem i perplasjeve politike-mediatike me dergoi sot kete mesazh: Pse cuditen? A nuk ndodhi po e nejta gje me kinemane “17 Nentori” apo dhe me kinemane “Republika” disa vite me pare?! A nuk po ndodh e njejta gje me stadiumin “Qemal Stafa” dhe fasaden e tij?! A nuk shoqerohen ato me ndertime shumekateshe?! Po, pse?…Ende nuk qenka e qarte apo “nuk keni pare gje akoma”. Ne fakt, nje pyetje per te gjithe duhet te jete: cili objekt publik e ka tashme radhen?…

Pikerisht, me kete mesazh te thjesht, por teper kuptimplote, ai me ndricoi mendjen? Shpresoj qe keto reshta te tij t’iu ndricojne mendjen edhe juve…”, shkruan Meidani në Facebook.

Por të gjithë këtij debati, Rama duket se iu ‘përgjigj’ me një foto dite.

Ai shfaqet në krah të kapitenit legjendar të kombëtares, Lorik Cana.