Gazeta “Shekulli” pezullon nga puna gazetarin që fyeu kosovarët

Reagimi i gazetarit është bërë mbrëmjen e vonë të 16 gushtit, ndërsa ai prej tre ditësh është me pushime në bregdetin e Himarës dhe sulmonte lojtarët e Kosovës që braktisën ekipin kombëtar për të luajtur për ekipin e ri të Kosovës. “E zëmë se Kosovska-Metohio që shumë prej jush i paska gërryer kaq shumë meraku me bë ekip kualifikohet, një gjë doja t’ju pyesja: si leshin do të brohorisni? O sa mirë me qenë kosovarë? Yt rracë e poshtër!” shkroi gazetari Kurtaj, status që solli edhe reagimin e ashpër të shqiptarëve të Kosovës për termin Kosovska-Metohio, që e përdorin nacionalistët serbë për Kosovën si dhe fyerjet për racën. Në një sqarim për redaksinë, gazetari Kurtaj tha se statusi i tij, në profilin personal ishte keqkuptuar. Gjithësesi, redaksia vendosi ta pezullojë deri në një vendim të dytë. Shekulli