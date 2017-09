Basha: Sadri Abazi po shton një kat pa leje

Foto 1 nga 3

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha postoi disa foto online, duke theksuar se ligji po shkelet në mes të Tiranës.

“Ne keto momente, nje shkelje brutale e ligjit po ndodh ne mes te Tiranes me lejen e Edi Rames. Edhe pse godinat e paligjshme te oligarkut te tij Sadri Abazi tek Zogu i Zi, kane vendim prishje, ai per 3 dite ka shtuar nje kat te tere pa leje, dhe sot ka ngrehur skelat e po i vesh me xham.

Mijera njerez kane hyre ne burg keto tre vite dhe jane edhe sot ne qeli per nje avlli pa leje, apo nje rregullim tjegullash. Po Sadriun pse nuk e ze ligji? Sepse nuk ka ligj, ka sundim bande me dy standarde. Banda qe qeveris ben c’te doje, te sunduarit, shqiptaret jane te ndaluar.

Kjo padrejtesi duhet te marre fund. Banda e Edi Rames duhet shkulur me cdo cmim. Dhe kjo do ndodhe shume shpejt. ‪‎Shqiperia me mire pa Edi Ramen”, shkroi Basha në FB.