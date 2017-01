A e dyshon Papa ekzistencën e Zotit?

Nga Klementin Mile*

Teologu i famshëm katolik, Shën Agustini, e përkufizonte kështu besimin fetar: “Besimi është të besosh atë çka nuk sheh; shpërblimi i këtij besimi është të shohësh atë çka beson.” Çka nuk shihet, dhe pastaj, çka shihet, sigurisht është Zoti. Nisur nga implikimet e këtij përkufizimi, në fenë katolike janë krijuar hierarkitë: Besimtari i thjeshtë, Frati dhe Murgu, Diakoni ose Dhjaku, Prifti dhe Famullitari, Nunci dhe Ndihmës-peshkopi, Kardinali, Peshkopi, Kryepeshkopi, dhe Papa. Në opinionin publik, kjo do të thotë që besimi i Papës te Zoti është shumë herë më i madh se ai i një besimtari të thjeshtë katolik, i cili, ende nuk beson aq shumë te Zoti sa për shembull një Frat. Nëse besimi i besimtarit të thjeshtë mund të tronditet herë pas here nga dyshimi, besimi i Papës te Zoti është jashtë çdo dyshimi. Papa, duke qenë ai që e beson më shumë atë çka nuk shihet, është ai që e sheh më shumë (dhe më qartë) atë çka beson, pra Zotin. Kjo vendos bazën e autoritetit papnor.

Një dallim i ngjashëm hierarkik vihet re edhe te fetë e tjera. Në fenë myslimane, është padyshim Myftiu që e sheh më qartë Zotin se besimtari i thjeshtë mysliman. Në fenë ortodokse është padyshim Kryepeshkopi që e sheh më qartë Zotin se besimtari i thjeshtë ortodoks. Në fenë bektashiane është padyshim Kryegjyshi që e sheh më qartë Zotin se besimtari i thjeshtë bektashian. Dallimi në besim dhe hierarkitë që krijohen si pasojë e tij konfirmohet edhe nga praktikat fetare. Më vjen ndërmend biseda që pata dikur me një vajzë të fesë myslimane. Pyetjes sime se përse nuk mbulohej, vajza iu përgjigj se besimi i saj nuk ishte ende aq i madh sa nevojitej për këtë. Konfirmimi i hierarkisë në besim vjen edhe nga proverbat. Mjaft të kujtojmë shprehjen e famshme “Nuk mund të jesh më katolik se Papa.”

E megjithatë, gjithë sa beson opinioni publik është e pavërtetë. As Papa, as Myftiu, as Kryepeshkopi, as Kryegjyshi nuk e shohin Zotin më qartë se besimtarët e thjeshtë të feve të tyre. Kjo pasi ata nuk kanë besim më të madh te Zoti se besimtarët e thjeshtë. Para se të kenë postin e lartë hierarkik dhe para së gjithash, ata janë njerëz si të tjerët. Prandaj dhe u binden ligjësive që veprojnë te të gjithë njerëzit. Njëra nga këto ligjësi është që njeriu nuk jeton vetëm një moment, por shumë momente, dhe prandaj besimi nuk mund të jetë akt momental, por proces i shtrirë në kohë. Një tjetër ligjësi është që besimi u jep përgjigje atyre lloj pyetjeve që, edhe pse mund të marrin përgjigje, vetë pyetjet mbesin për njeriun po aq problematike sa më parë. Kjo sepse pyetjet lidhen me Zotin, me ekzistencën e Tij, me qëllimet e Tij. Këto nuk janë pyetje të zakonshme të llojit “Kur do hamë darkë?”, “A do vish në ekskursion?”, apo “Kush i fitoi zgjedhjet?” Këtyre pyetjeve të zakonshme mund t’u japim një përgjigje dhe të vazhdojmë jetën tonë duke u orientuar nga pyetje të tjera të zakonshme. Nga ana tjetër, t’i japësh përgjigje njëherë e përgjithmonë pyetjeve për Zotin dhe të mos i kesh më si pyetje shqetësuese, kjo do të thotë t’i kesh harruar ato pyetje dhe ta kesh braktisur vetë objektin e tyre: Zotin. Po të perifrazonim filozofin Nietzsche, Zoti vdes pikërisht atëherë kur vdesin pyetjet për të.

Këtë pikë e sqaron shumë mirë filozofi Heidegger, kur thotë se të mendosh (dhe të besosh te Zoti do të thotë të mendosh për Zotin) është si të mbash ndezur një zjarr, veçse jo me shkarpa, por me pyetje. Rruga e mendimit, ashtu si rruga e besimit, është një proces që ka nevojë për pyetje që nuk zhduken asnjëherë. Në këtë proces, dhe për sa kohë këto pyetje për Zotin ngrihen me shqetësim dhe sinqeritet, ka gjithmonë vend për dyshim. Këto pyetje nuk mund të marrin një përgjigje përfundimtare dhe qetësuese për njeriun në çdo moment të jetës së vet. Rruga drejt Zotit, ashtu si një rrugë kalldrëmi, që përveç gurëve ka dhe hapësirat mes tyre, ka nevojë si për besimin ashtu dhe për dyshimin. Me besim, njeriu përshkon një pjesë të kësaj rruge; për ta vazhduar më tej i nevojitet dyshimi. Dhe përsëri prapë besimi dhe përsëri prapë dyshimi. Do të ishte mirë që Papa, Myftiu, Kryepeshkopi dhe Kryegjyshi, herë pas here ta dyshonin ekzistencën e Zotit. Nëse jo, edhe pse në majë të hierarkisë, ata janë duke ecur në një rrugë që nuk ka lidhje me Zotin.

Pedagog në UET

