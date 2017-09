Zhgënjimi i Petrit Malajt: ‘Heroi i kuq’ që u rrëzua nga të kuqtë

Foto 1 nga 8

U lakua fort si një ndër emrat më të mundshëm për t’u vënë në krye të RTSH-së. Edhe ai vetë e pretendoi shumë.

Por pësoi një tjetër rënie, me një goditje të pabesueshme nga e majta që nuk e votoi. Në mënyrë krej kontraversale nga “Besa e kuqe” (filmi që e ka profilizuar si hero të vërtetë) besa e të kuqve (e të majtëve që ai ka mbështetur përherë), u thye në momentin e fundit të garës.

Edhe pse në çdo garë që është futur ka pranuar se nëse humbet nuk ka pse të ulërasë, Petrit Malaj këtë herë nuk qëndroi dot pa folur.

Malaj ka dhënë një intervistë për revistën Mapo.

“Unë hyra vetë në garë. Ishte dëshira ime, ambicia ime, projekti im. Sigurisht kam pasur komunikim me të majtën shqiptare dhe nuk më është thënë në fillim, futu ose mos u fut. Por unë hyra, dhe që kur nisi gara kam kërkuar që të kem konsensus nga të gjitha forcat politike. Bëra dhe komunikimet e nevojshme për ta marrë këtë konsensus sepse e dija që ky institucion nuk mund të drejtohej pa konsensus. Nuk doja ta fitoja vetëm me votat e mazhorancës, dhe sot them më mirë që e ka fituar ai person që mazhoranca e donte, pasi doja të isha i zgjedhur me konsensus për të realizuar atë projekt që kisha”.

Emërimi i atij, të cilin maxhoranca e donte, u përligj si zgjedhje me konsensus të plotë, ç’ka e nervozoi jo pak Malajn, derisa karikatorin këtë herë e shkrepi ai (në Facebook) drejtuar, kryesisht deputetit të PS-së dhe nënkryetarit të Komisionit Parlamentar të Medias dhe Arsimit, Alfred Pezës: “Në një garë njëri fiton, e kjo mua nuk më shqetëson, por ajo që më bën të shprehem është deklarata e turpshme e një ish gazetari apo ish ushtaraku, sot deputet, se zgjedhja u bë me konsensus! Për cilin konsensus flet përgjegjësi për fituesin e kësaj gare? Konsensusin e votimeve të para , ku konsensusi i opozitës ishte për personin tim edhe pse nuk isha kandidaturë e tyre? Apo për teatrin e fundit, kur pasi u gjet dhe një regjisor e vutë në skenë me shume sukses?! Sa për konsensus zotëri mos e përmënd! Se ti mungesën e konsensusit përdore për ndryshimin e ligjit. Të paktën në fund kur e realizoni qëllimin me çdo mënyrë e mjet, e nëse ju ka mbetur pak ndershmëri, mos dezinformoni e shijoni suksesin e kesaj shfaqjeje! Ishte vendosur me kohë se çfarë do të bënin me RTSH. Por unë, një burrë malësor nga babai dhe lab nga nëna, nuk mund ta lija këtë garë në mes. Ndaj do pranoja më mirë të isha një humbës me nder sesa një frikacak që kthehet nga rruga. Por ju s’doni ta lini tjetrin të jetë as humbës i ndershëm! Ndaj ju them ta harroni fjalën konsensus…Jo gjithçka e harrojmë, dhe jo gjithçka e kalojmë lehtë, ndaj dhe zhgënjimi dhe turpi që pashë gjatë kësaj farse do të reflektojë në të ardhmen time të të menduarit e vepruarit”.

Lexoni më poshtë tekstin e plotë: