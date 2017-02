Të rinjtë e LRI-Metës: Na ke gati, për ty bëhemi Mujo Ulqinaku!

Foto 1 nga 12

Duket se tashmë krisjet në koalicionin qeverisës janë bërë thyerje.

Ilir Meta parlajmëroi sot dorëheqjen e tij dhe kërkoi krijimin e një qeverie ekspertësh në rast se reforma në 21 korrik kalon.

Meta unifikoi zyrtarisht qëndrimin me Partinë Demokratike dhe tha se në rast se ajo që kërkohet nga Partia Socialiste, SHBA-të dhe BE-ja arrin të marrë miratimin e Parlamentit, ai është gati ta lërë qeverinë dhe vendi mund të përgatitet për zgjedhje të parakohshme.

Analisti Mero Baze shkruan se Rama duhet të shkojë me dinjitet në zgjedhje të reja kundër dyshes së rikrijuar Meta-Berisha.

Duket se të përgatitur për realitetin e ri politik janë edhe strukturat rinore të LSI.

Në fakt, Dejana Kallogjeroviç, Kryetare e strukturës kombëtare të studentëve në LRI, si dhe këshilltare bashkiake e Tiranës, nëpërmjet një postimi në rrjetet socale, solidarizohet me liderin e LSI dhe shkruan:

“Meta nuk eshte i interesuar te pushteti. Eshte i gatshem te japi doreheqjen ai vete dhe cdo minister apo funksionar i LSI.

Meta eshte per te fuqizuar te rinjte, per ti dhene jete shpreses per nje vend me te mire, per nje Shqiperi me Pozitive!

Ilir Meta na ke gati, me ty, jemi te gjithe Mujo Ulqinaku!”.

Mujo Ulqinaku, për ata që nuk e dinë, ishte dëshmori i parë i Atdheut nga ushtria e Mbretit Zog, i rënë në Durrës gjatë pushtimit të Italisë fashiste më 1939.

LRI ishte shprehur edhe disa muaj më parë, se po punon që në zgjedhjet e ardhshme Ilir Meta të jetë kryeministër i Shqipërisë.