Ngjela: Berisha e Meta janë të likuiduar! Reagon Aleksi

Avokat Spartak Ngjela vijoi me publikimin e komenteve në FB në lidhje me efektet e reformës në drejtësi.

Sipas tij, Sali Berisha dhe Ilir Meta janë të likuiduar.

“Koncepti fisnor shqiptar dhe shteti i korruptuar mafioz shqiptar.

Nuk ka asnjë vend tjetër në Europe ku shteti të ketë pasë rënë në gjendjen që ndodhet sot shteti shqiptar. Dhe kjo sigurisht që ka arsyet e veta objektive dhe subjektive.

Demokracia nëpërmjet votës i gjeti shqiptarët të papërgatitur në vitin 1991. Ishin të shtypur, të varfër por të dhënë tërësisht pas botës perëndimore. Mëse 70 përqind të shqiptarëve tentonin të shkonin në Europe dhe Amerikë të lebetitur nga shteti i tyre armiqësor deri në fund me ta. Komunizmi shqiptar ishte krejtësisht një feudalizem ushtarak diskriminues, që vinte si pushtet politik, tërësisht nga patriarkalizmi barbar shqiptar dhe nga koncepti fisnor zonal.

Rënia e komunizmit nuk e eliminoi dot patriarkalizmin shqiptar si koncept në ndërtimin e shtetit, i cili tani nuk do mbahej më me anë të forcës së ushtrisë, policisë sekrete dhe burgut masiv, por me anë të forcës së parasë.

Por, ku do gjendej Paraja?

Sigurisht nëpërmjet korrupsionit shtetëror. Sërish, edhe parasë, i erdhi në ndihmë sëmundja e vjetër antishtet: koncepti fisnor, por tani në ndihmë të fitimit të parasë që duhet të lindë pushtetin politik. Dhe nga ky koncept fisnor korruptiv dallojnë shkoqur dy figura të errëta: Sali Berisha

dhe Ilir Meta. Të dy të anatemuar shoqërisht sot, por që të dy brenda karakterit fisnor të drejtimit dhe grabitjes së shtetit.

Kampioni i parë i korrupsionit shteteror sipas konceptit fisnor, ishte Sali Berisha. Kudo me “kreshnikët” e zonës së tij, ai e pushtoi tërësisht hapësirën administrative, financiare dhe policore të Shqipërisë gjatë gjithë kohës që ka qenë në pushtet.

E njëjta gjë edhe me Ilir Metën. Kudo ky, në administratë, ka një koncept fisnor zonal, që drejton korrupsionin. Parti fisnore zonale që grabisin popullin dhe blejnë ose grabisin votat. Dhe, brenda këtij koncepti fisnor, po ta shohësh me vëmendje, vjen dhe ngrihet e gjithë piramida e korrupsionit dhe krimit të organizuar sot në Shqipëri.

Kjo në fakt është gjendja e sotme: koncepti fisnor zonal përbën epiqendrën e dy grupeve kriminalë në drejtimin e shtetit: Berisha – Meta.

Por këta janë në fakt edhe penguest e mëdhenj të Reformës shqiptare, edhe të akuzuarit e mëdhenj për simbiozën midis krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë shtetëror.

Qe te dy janë drejt eliminimit ligjor.

Reforma në thelb është kundër tyre dhe këtë e dinë edhe ata. Kjo është arsyeja e aleancës së tyre të spikatur sheshit tani, por që nuk mund të ketë sukses, sepse Reforma drejtohet nga forca amerikano – europiano-perëndimore. Dhe reforma do të kryhet, dhe nuk do të ketë asnjë lëshim për taboret e krimit te organizuar në Shqipëri. Prandaj, Berisha dhe Meta janë të likuiduar.

Por, a do të vijojë koncepti fisnor lokal në organizimin shtetëror shqiptar?

Kjo Reformë pikërisht këtë ka në substancë të saj: eliminimin tërësor të simbiozëz korrupsion – shtetëror dhe krim – i – organizuar. Triumfi i Reformës, stabilizon për here të parë shtetin shqiptar jashtë konceptit fisnor zonal në Shqipëri, i cili ka ecur sipas lidereve, nga Mati në Labëri, dhe, nga Labëria në Tropojë e në Skrapar, në ecurinë e dhimbshme të shtetit abuziv dhe të padrejtë shqiptar.

Në fakt ky fenomen, që ndërkaq po mposhtet, nuk ka qenë deri tani vetëm një fenomen subjektiv, por ka qenë më shumë edhe një fenomen objektiv. Në një artikull të spikatur, gazeta Neë York Times, e ka analizuar këtë fenomen të konceptit fisnor në Shqipëri, që në vitin 1911. Edhe albanologët e mëdhenj gjermane e kanë vënë në dukje këtë fenomen shqiptar fisnor në funksion të organizimit shtetëror të shqiptarëve.

Tani jemi në mposhtjen reale të këtij fenomeni. Gushti i këtij viti ngre siparin për shtetin modern dhe të drejtë shqiptar. Të gjithë duhet të bashkohemi me këtë ndërmarrje të madhe,” shkroi Ngjela në FB.

Por Emiljano Aleksi, këshilltar i Ilir Metës, u përgjigj me një status në FB.

“Po ndodh një dukuri e zakonshme e njohur në histori: mitomania. Ndër më të shquarit prej tyre duket se është Spartak Ngjela, ky dijetar i vetëshpallur anglo-sakson dhe armik i egër i marksizmit. Për dashurinë e tij ndaj pushtetit të vetvetes dhe delirit, Ai është në gjendje të bëjë deklarata që nuk t’i pret mendja e shëndoshë… Është në gjendje që një vend të tërë ta tërheqë e gëlltisë në çmendurinë e tij rrënqethëse.

Pse vallë njerëz të tillë nuk hiqen mënjanë politikës e të dhënurit mend? Sepse janë mësuar me privilegjin e jetën e favorizuar që fëmijë dhe s’mund të heqin dorë prej saj. Ngjela ka një rrugë origjinale për të ruajtur edhe sot privilegjet e fëmijërisë: mitomaninë dhe sharlatanizmin.

Rruga që ka zgjedhur ai është punë e tij mund të thotë dikush. Por në fakt ajo është gjithashtu punë e brezave që vijnë të cilët nuk duhet ta shohin kurrsesi historinë e së kaluarës nëpërmjet lenteve të “historianit” Ngjela, miteve dhe paranojave të tij.

Kjo bëhet edhe më e rëndësishme po të kemi parasysh se ky Ngjela nuk është edhe i vetëm trim në luftë; ai ka shumë të tjerë që mitomaninë e sharlatanizmin i shprehin në forma të përkryera duke trallisur e hutuar në ekrane apo faqe gazetash.

Konsensusi në mesnatën e 21-22 korrikut lindi një dritë shprese për të gjithë shqiptarët, një konsensus i paparë, unanim që përveç të tjerash ka si qëllim frenimin e gojëtarëve delirant dhe shkatërrimtare të kësaj gjuhe konfliktuale.

Deliranti ynë, ka rol të “rëndësishëm” në shoqëri, vret e pret, turbullon ujëra e fate njerëzish vetëm me një fjalë, është i gjithëdijshëm e i gjithëpushtetshëm, është i çmendur në një lloj tjetër çmendurie. Ai është i çmendur pas kultit të vetes. Sepse udhëhiqet nga parimi “më e thjeshtë të sabotosh se sa të ndërtosh”.

Teksa të gjithë ofronin eksperiment, Meta ofronte experiencë. Sepse, në politikë bërjen e tij Ai preferon më shumë lopatën se sa kazmën. Ndaj kjo reformë kushtetuese, historike, e drejtësisë, që u kurorëzua me një konsensus historik, ishte dhe mbetet domosdoshmëri që duhet të vazhdojë me konsensus,” shkruan Aleksi.