Kadare i moskuptuar

Disa pista analize mbi mosleximin e veprës së Kadaresë prej të rinjve.

Nga Albana NEXHIPI*

Pse të rinjtë s’e lexojnë veprën e Kadaresë, qe pyetja që i shtrova vetes me një kuriozitet tejet të madh gjatë një seminari në lëndën “Bazat e semiotikës” me studentët e viteve të para Bachelor, kur, teksa duhej t’u shpjegoja konkretisht rolin e pazëvendësueshëm të lexuesit në plotësimin e kuptimit të veprës letrare (një proces i pambarimtë ky, me veçori të ndryshueshme nga lexuesi në lexues, në varësi të botëkuptimit e formimit të kulturor të gjithësecilit), i pyes se cilën nga veprat e tij kishin lexuar, me idenë që t’i referoheshim (sipas pretentimit tim), një shembulli të njohur nga të gjithë.

Reagimet qenë befasuese: dy-tri përmendën vetëm Gjeneralin e ushtrisë së vdekur, të tjerë kujtuan jo dhe aq të sigurt një a dy tituj fiksuar fragmenteve të gjuhë-leximit në gjimnaz, kurse shumica ngritën supet e tundën kokat, me justifikimin se nuk e kuptonin dhe aq mirë tekstin.

Qe një situatë që u përsërit në dy-tri klasa të së njëjtës fashë moshore (18-22 vjeç), ndaj mendova se do ishte me mjaft interes që, përmes një pyetësori modest, të përpiqesha të identifikoja marrëdhënien aktuale të lexuesit të ri me veprën e Kadaresë, shkaqet e krijimit të saj, si dhe gjetjen e mënyrave për ndonjë përmirësim të mundshëm. Për ta parë më qartë panoramën, e me shpresën se do ia mbërrija edhe një qasjeje krahasimore mes grupmoshave të të rinjve, pyetësorin ua dhashë edhe dy klasave me studentë Master (mosha e të cilëve varionte nga 25-37 vjeç), tek të cilët intuita më thosh’ se situata duhej të qe ndryshe.

Pyetësori, siç edhe e përmenda, qe modest. Pyetjet e tij lindën natyrshëm nga ai bashkëbisedim fillestar gjatë asaj ore seminari, ku, teksa thosha me radhë titujt e ndryshëm kadareanë, të rinj e të vjetër, i cysja studentët të më rrëfenin edhe se cilët nga çelësat e dekriptimit të veprës së tij njihnin (simbolika, legjenda, përralla, motive folklorike etj., pra gjithçka përdorur prej Kadaresë për ngjizjen krijimtarisë së vet, analiza dhe kuptimi i të cilave do t’i ndihmonte në të kuptuarin e asaj njësie të papërsëritshme e origjinale krijuar prej autorit). Për fat të keq s’njihnin asnjë! As ato që s’të shkon mendja që mund të mos i njohin, tip përrallën Qerosi në botën e poshtëme, në bazë së cilës Kadare ngjiz romanin me titull Shkaba apo Vajza dhe Gjarpëri mbi të cilën ngrihet një tjetër roman, Lulet e Ftohta të Marsit; me shumë vështirësi, thjesht se u qe përmendur disi më shpesh, kujtonin Legjendën e Rozafës (titullin, ndërsa përmbajtjen përciptazi), por shumica s’e dinin që mbi të qe ngritur romani Ura me tri harqe, e po njësoj edhe me Baladën e Konstandinit e Doruntinës, natyrisht pa e ditur që po mbi të Kadare ka ndërtuar edhe dy romane të tjera: Muzgu i Perëndive të Stepës dhe Kush e solli Doruntinën.

Por këto qenë një pjesë, dhe, pa dashur t’i vë në vështirësi të mëtejshme (natyrisht jo për faj të tyre), nuk guxova t’i ngacmoj as për mitet greke, tragjeditë e Eskilit, Komedinë Hyjnore të Dantes, Kanunin e Lek Dukagjinit etj., elemente këto që gjenden bashkë me shumë të tjera në themel të disa prej veprave të Kadaresë, pa njohjen e të cilave, vepra e autorit shqiptar, pretendent disa herë për çmimin Nobel, fitues i disa çmimeve prestigjoze si “Princi i Asturias” apo “Man Booker International”, e bartës i titujve tejet të rëndësishëm, si ai që sapo mori pak kohë më parë nga presidenti i Francës Hollande, do ish’ tejet e vështirë për t’u zbërthyer e kuptuar, ose, thënë më thjesht, hermetike, për këdo që do përpiqej t’i qasej, pa idenë më të vogël të së gjithës kësaj.

Pra nisur nga kjo situatë, ngjiza një pyetësor me 5 pika, të cilat do më mundësonin një fotografi më të qartë të situatës. Fillimisht (pyetja e parë), pyesja se cilat vepra kishin lexuar nga Kadareja, mandej (pyetja e dytë), se kush apo çfarë i kish adresuar drejt tyre. Pyetja e tretë lidhej me sa për qind i kishin kuptuar tekstet e lexuara, për të vazhduar me të katërtën, që e vinte theksin tek se ku i kishin pasur më tepër vëshirësitë e kuptimit, për t’i pyetur më pas (pyetja e pestë) se ç’mendonin se u nevojitej për një kuptim më të plotë të veprës së Kadaresë.

Në pyetjen e parë përfshiva thuajse gjithë krijimtarinë e autorit, edhe publicistikën, ku mjaft shpesh Kadare shpjegon elementët mbi të cilat ka ngjizur veprat e veta apo afeksionin për një sërë autorësh të kryeveprave botërore, si Eskilin, Shekspirin, Danten etj., personazhet që ka dashur prej tyre si dhe elementet që u ka huazuar.

Në pyetjen e dytë nënrendita disa zëra që mund të kishin kontribuar në nxitjen e leximit të veprës së tij, si a) literatura shkollore/ mësuesit b) media/ televizioni, gazeta, revistat, interneti dhe c) rrethi shoqëror apo familja.

Pyetja e tretë përfshinte tri alternativa të nivelit të kuptimit të tekstit, nga a) 100% b) 50% dhe c) 10%, kurse pyetja e katërt, pra ajo mbi se ku i kishin pasur më tepër vështirësitë e kuptimit, përfshinte disa variante si a) moskuptimin e disa elementeve leksikore (si neologjizmat & arkaizmat) b) mosnjohjen e simbolikave të përzgjedhura prej autorit c) mosnjohjen e miteve, përrallave, legjendave, motiveve, apo elementëve të tjerë huazuar prej Kadaresë për ngjizjen e veprave të veta. Pyetja e pestë, pra ç’mendonin se u nevojitej për një kuptueshmëri më të plotë të veprës, përfshinte nënzëra si: a) pasjen e një fjalorthi shpjegues të neologjizmave dhe arkaizmave b) pasjen e një fjalorthi shpjegues të simbolikave apo c) pasjen e një fjalorthi që shpjegonte motivet e huazuara, subjektet e ndryshme nga mitet, përrallat e legjendat, etj. Pyetësorin ua shpërndava rreth 150 studentëve, prej të cilëve rreth 50 ishin të nivelit Master.

Përgjigjet erdhën si më poshtë:

Gjenerali i ushtrisë së vdekur dhe Ca Pika shiu shanë mbi qelq, ishin veprat më të lexuara prej të dyja grupmoshave të të rinjve (88 nga 150 të pyetur).

Literatura shkollore dhe mësuesit, qenë subjektet që i kishin nxitur më së shumti drejt leximit të veprës (82 nga 150 të pyetur).

Shumica arrinin të kuptonin veç 50% të tekstit (82 nga 150 të pyetur).

Vështirësitë më të mëdha i kishin pasur tek moskuptimi i neologjizmave dhe arkaizmave (48 nga 150 të pyetur), si dhe tek simbolikat e motivet e subjektet e huazuara prej autorit nga folklori shqiptar apo letërsia botërore (46 nga 150 të pyetur).

Ndërkaq, për një kuptim sa më të mirë e më të lehtë të veprës, mendonin se u nevojitej një fjalorth shpjegues i neologjizmave dhe arkaizmave përdorur nga autori (44 nga 150), si dhe një fjalorth shpjegues i simbolikave dhe elementëve të huazuar si motive, mite, legjenda, përralla etj.

Pra siç edhe duket nga përgjigjet e vjela, nuk është se të rinjtë e sotëm zgjedhin të mos e lexojnë veprën e Kadaresë, por teksa përpiqen t’i qasen asaj, ndihen të detyruar ta lënë mënjanë për hir të mospasjes së çelësave kryesorë që ua zbërthejnë atë.

Siç edhe e pamë, pjesa më e madhe rrëfeu shkollën dhe mësuesit si nxitësit kryesorë drejt leximit të saj, çka më detyron të dyshoj se vitet e fundit (guxoj të them mbi një dhjetëvjeçar), të sipërpërmendurit (shkolla dhe mësuesit), nuk kanë treguar të njëjtin zell në përcjelljen e dijes që do ndihmonte në zbërthimin dhe kuptimin e korpusit kadarean (dhe ju siguroj që mes studentëve të Master-it dhe Bachelor-it, diferenca moshore mes së cilëve kap nga 3-13 vjet, qasja ndaj veprave të Kadaresë ndryshonte kryekëput).

Por si zgjidhet kjo situatë? Ndoshta me një ristrukturim të kurrikulës së gjimnazit (?) (sepse unë besoj që kjo duhet të jetë pjesë e dijes së përgjithshme) apo ristrukturimin e lëndës ku zhvillohen autorët shqiptarë në gjimnaz, s’e di (specialistët e profesionistët e Ministrisë së Arsimit apo autorët e teksteve e dinë më mirë), por ajo që them me siguri, është se nuk është aspak e mbarë (e këtu mund të shtoja pambarimisht përcaktime, si dinjitoze, e shëndetshme, me vlerë etj.), padijenia ekstreme e të rinjve mbi të vetmin “ambasador të letrave shqipe sot në botë”. Kështu, besoj se është e domosdoshme (shpresoj të mos duket shumë), ndoshta nisur edhe nga ky vëzhgim modest, që studiuesit e veprës së Kadaresë dhe Ministria e Arsimit, të ndërtojnë një tjetër qasje studimore ndaj veprës së tij (për nivelin e gjimnazit, natyrisht, por pse jo edhe për më tej), për t’u dhënë kështu mundësi edhe të rinjëve ta njohin ngrehinën e madhe kadareane, mjaft të vlerë jo vetëm për njohjen e autorit më të fashmëm shqiptar në botë, por edhe për brendësimin e një shqipeje të pasur e të pastër që gjendet veprës së tij, e po ashtu edhe për të kuptuar diçka më tepër mbi mendësinë e botkuptimin shqiptar, që jo rrallëherë, po aty, shëmbëllen si i vërtetë.

*Pedagoge, Departamenti i Komunikimit dhe Marrëdhënieve Publike, UET.