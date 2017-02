Foto+Video/ Ushtria grusht shteti në Turqi kundër Erdogan

Foto 1 nga 10

Një grup ushtarakësh kanë organizuar një grusht shteti në Turqi. Mediat e huaja, duke cituar kryeministrin e vendit shkruajnë se grushti i shtetit në Ankara ka dështuar.

Për ngjarjet e fundit që po ndodhin në Stamboll dhe Ankara sapo ka dalë në një konferencë për shtyp, kryeministri i Turqisë, Binali Yildrim.

Kryeministri Yldirim ka than për mediat se po ndodhi ngjarje që ende janë të paqarta.

“Të them të vërtetën, as vet nuk jemi në gjendje të themi çfarë po ndodh. Disa persona brenda ushtrisë po kryejnë veprime të pa urdhëruara dhe të pa komanduara.

Qeveria është në krye të detyrës. Të gjithë ata persona që po kryejnë veprime të tilla do të marrin ndëshkimin e merituar.

Për momentin nuk mund të themi se kemi me një grusht shteti. Të marrësh armët dhe të veprosh pa urdhër, ka të bëjë me një organizim që pas hetimeve do të zbulohet se kush është organizatori”,- ka thënë kryeministri Yildirim.

Të shtëna janë raportuar edhe në kryeqytetin turk, Ankara, ku janë parë gjithashtu avionë dhe helikopterë ushtarakë nëpër qiell. Sipas raportimeve në “Twitter”, autoritetet kanë mbyllur dy urat e Bosforit në Stamboll, mbi të cilat janë parë të fluturojnë avionët luftarakë.

Një helikopter ushtrie raportohet të ketë hapur zjarr në një lagje të Ankarasë, aty ku ndodhet edhe selia e Shërbimeve Sekrete turke. Sipas Yildirim, forcat e sigurisë së Turqisë janë duke bërë gjithçka nevojitet për të zgjidhur situatën.

Incidentet e fundit kanë tërhequr vëmendjen e të gjitha medieve botërore, për shkak se kryeministri Yildirim ka dalë në një konferencë për shtyp ku ka folur shkurtimisht.

“Disa persona kanë ndërmarrë në mënyrë të paligjshme veprime jashtë zinxhirit të tyre të komandës”, tha Yildirim në konferencën e transmetuar nga kanali privat televiziv “NTV”. “Qeveria e zgjedhur nga populli mbetet ende në pushtet. Kjo qeveri do të veprojë për sa kohë që populli ta vendosë këtë gjë”.

Megjithatë, pamjet e publikuara nga “NTV” tregojnë tanket teksa futen në hyrjen e Aeroportit “Ataturk” të Stambollit, që vetëm pak kohë më parë ra pre e një sulmi terrorist.

Udhëheqësi aktual, Presidenti Recep Tayyip Erdogan erdhi në pushtet në vitin 2002 dhe u bë i pari president i zgjedhur drejtpërdrejt nga populli në vitin 2014. Ai ka centralizuar në vijimësi pushtetin qeveritar te figura e presidentit që prej atëherë, edhe pse dikur të qenit president ishte thjesht një post ceremonial.

Erdogan ka përkeqësuar lirinë e shtypit dhe të shprehjes dhe ka vendosur rregulla të ashpra fetare në qeverinë turke. Shumica e mbështetësve të tij politik janë të përqëndruar nëpër zona rurale, konservatore, por edhe zonat me myslimanë në vend.

Pamjet e “Dogan News Agency” tregojnë devijimin e makinave dhe autobusëve nga dy urat mbi Bosfor, ndërkohë që “CNN Turkey” shfaq dy mjete të rënda të ushtrisë të pozicionohen së bashku me një grup ushtarësh në hyrje të njërës prej dy urave.

Një zyrtar turk tha se ushtarë janë dislokuar edhe në qytete të tjera të Turqisë, por pa specifikuar se në cilat.

Arsyeja se përse Forcat Ajrore të Turqisë janë ngritur në veprim mbrëmjen e kësaj të premteje mbeten ende të paqarta.

Por mësohet se rrjetet sociale “Facebook” dhe “Twitter” janë bllokuar në Ankara gjatë së premtes, siç raporton “Ria Novosti”. Sipas medieve lokale, i gjithë personeli i sigurisë është thirrur urgjentisht në detyrë.