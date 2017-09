Lekë në këmbim të seksit, striptistja shqiptare: Zhdukuni kafshë të ndyra, ngopni barkun me bukë

Edhe pse jeton në një shoqëri që ka një mentalitet paksa të rëndë duke u krahasuar me vendet e tjera, striptistja shqiptare e njohur me emrin “Anna Geti” nuk e ka problem ta pranojë hapur punën e saj.

Dy ditë më parë u publikuan mesazhet, ku ndaj saj ofroheshin shuma parash në këmbim të seksit, por që vajza i ka refuzuar duke e ofenduar rëndë djalin në pikën me të dobët që kanë meshkujt, motrën.

Mesa duket ofertat ndaj saj vazhdojnë, në Facebook, por “Anna” nuk ua ka përtuar meshkujve shqiptarë.

“Zhdukuni kafshë të ndyra se pas pune nuk keni shansin me më pa me sy, pale mo me taku, ikni këpusni qafën. Se shof që paskan komentu ca persona, ndër to motrën ja kam unë, ajo kërcen për mu dhe vëllai e di në konvikt. Ju perversa te ndyre perpara se te me ofroni mua pare, euro dollar apo ku di un, shkoni e ngopni nje here barkun me buke te femijeve te juve mbani nonen e baben qe ju ka bo koken kryni krejt punet e juaja pastaj merrni guximin me fol nje llafe te hajrit jo idjotsira sic jeni e vet. Se un nuk kam nevoj per ju e as per ofertat e juaja. Na jan lut koka shteti e sme hyjn ne pune jo ju qe SDINI AS ME TA LYP . Fshiheni pas adresave fallcove te fb si skutha e kur dilni peballe luteni me me dhon doren . Ne keni deshire me ardh me pi nja pije ke Clubi ok nese skeni ikni pridhuni …. O Na kan lut koka ma te larta e sna hyn ne pune, jo mo nipa deputetesh …”, ka qenë ky reagimi i saj./JOQ