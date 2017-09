Ky seks që po shohim, është i qytetit, apo është i shtetit?

Nga Spartak Ngjela

Turp i madh. Përse ka nevojë populli, dhe me se merren këta shtetarë!

Janë në hall, prandaj. Sidomos pesëmbëdhjetë prej tyre, që janë të parët drejt ndëshkimit… dhe janë të shtetit sigurisht, e jo të qytetit. Por seksi do t’i mbetet përsëri qytetit, kurse këta të shtetit nuk do shpëtojnë, se kane futur duart ne xhepat dhe në pronat e qytetarëve.

Shikojeni absurdin.

Reforma është amerikane… por Saliu eshte hajdut. Reforma eshte amerikane, por Meta eshte hajdut. Mirëpo Reforma në Drejtesi është kundër hajdutëve, dhe ka forcën emerikane.

Atëherë? Normal…

“Koha dridhe e përdridhet

prej gradimit katër shkallë

Nuk do të mbetet gjë në dore

veçse vula e zezë në ballë”…

Kështu ka shkruar një poet shqiptar në vitet 1930…

qKot lodhesh , o Sali ziu, me skandale seksi, erdhi koha të përdridhesh e të shkosh të votosh Reformen në Drejtësi. Vërtet mendoni se Saliu do t’i thote jo Reformës? Ku e ka forcën? Te të pesë mijë kreshnikët e tij? Mesa di une, Pentagoni i morì seriozisht të pesëmijtë e Saliut, se “ishin trima”. Po pastaj u pa që ishin plot pesëmbëdhjetë dhe jo pesë mijë. Keta janë të parët që do dorëzojnë pallatet e tokat në fillim. Pastaj dhe paratë. Nuk ka problem: e rende do të ishte nëse rënia e tyre do të ecte: pasuri- varfëri. Kurse kjo tjetra që do të ecin të pesëmbëdhjetët e parë është mbyllur: varfëri – pasuri – varfëri. Durohet kjo, le të perdridhet koha sa të dojë. Kurse për vulën në ballë s’ka problem, se shumica e të pesëmbëdhjetëve kanë qenë edhe spiunë të Sigurimit të Shtetit.

Ky eshte muaji që shqiptarët do të shohin të parën Reformë në favorin absolut të tyre në 100 vjet shtet shiptar. Gjithçka do ecë qetë. Te drejtat e njeriut nuk do shkelen, por shkelësit e të drejtave të pronësisë do të ndëshkohen. Është koha e kontemplacionit historik shqiptar: shqiptarët ne paqe, do te shohin se si vetë do te dorëzohen vjedhësit e tyre. Sigurisht, midis dy të këqijave, zgjidhet e keqja më e vogël. Por, nëse doni ta dini se cila është e keqja më e madhe, pyesni.