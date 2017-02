Sherr në TV Klan, Saimir Kodra qëllon me shpullë Eni Shehun

Një zënkë mes kolegësh ka ndodhur sot në ambientet e “TV Klan”, ku fillimisht nisi mes debatesh verbale për të përfunduar më dhunë fizike.

Burime për Syri.net të pranishëm në vendin e ngjarjes, raportojnë se drejtuesi i emisionit investigativ STOP, Sajmir Kodra ka qëlluar me shpullë pas një debati verbal, gazetarin e ABC News Eni Shehu.

Gjatë drekës së sotme drejtuesi i emisionit STOP ka qenë i ulur në “kafen e Klanit” siç njihet ndryshe ambjenti në fjalë bashke me disa persona të tjerë që me shumë gjasë ndodheshin aty për të përgatitur ndonjë temë investigimi. Aty pranë ka qenë i ulur në një tjetër tavolinë, gazetari i ABC Neës Eni Shehu sëbashku me kryeredaktoren e emisionit STOP, Valbona Kurti.

Kodra ka vënë re në një moment gjatë bashkëbisedimit me njerëzit që kishte në tavolinë, se gazetari Eni Shehu po e xhironte me celularin e tij dhe kjo duket se e ka nervozuar tej mase Sajmir Kodrën i cili i është drejtuar gazetarit Shehu me fjalët: “Je mësu me ato të tjerët ti po unë të bëj atë që sta ka bërë njeri”- duke e shoqëruar të gjithë dialogun verbal edhe me sharje të rënda.

Më pas në këtë e sipër Kodra edhe e ka qëlluar me shpullë gazetarin Shehu duke e rrëzuar për tokë. Situata e krijuar në “kafen e Klanit” ka qenë vërtetë e nderë dhe për një çast ka pllakosur heshtja ndërkohë që e gjithë skena ka filluar dhe ka mbaruar aty. Raportohet se për këtë incident, gazetari Eni Shehu ka vënë në dijeni Drejtorin e Informacionit të ABC Neës, Armand Shkullaku dhe akoma më tej Presidentin e TV Klan, Aleksandër Frangaj.

Kjo situatë e pakëndëshme dhe reagimi aspak normal i moderatorit të STOP, Sajmir Kodra pritet ti kushtojë atij një padi për dhunë fizike. Në këtë pikë, Kodra do të ishte rasti i dytë pas atij me drejtorin e Teatrit Kombëtar, Hervin Çuli me të cilin gazetari i ABC News Eni Shehu ka një llogari të ngjashme që po shqyrtohet nga drejtësia.