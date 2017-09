Historia+18/ Prita sa te flej burri për të shkuar tek dhoma e…

Dua t’ju tregoj nje histori timen e cila me zhgenjeu shumë… ikem per pushime ne Velipojë dhe morem nje banes me qira une me burrin… Pronari na tha te presim nja 30 min deri sa te lirohet banesa dhe ne me burrin po pushonim ne ballkon dhe ne nje moment i thash burrit, pyte shefin a mundem te nderohem sa te lirohet dhoma.

E pyeti dhe ai tha futu ne kete dhome se ashtë, cuni im t’u fjet. Une u futa ne dhome dhe pash çunin e tij duke fjet, ishte lakuriq. Ça te shihja, e kishte aq te madh dhe mua me mbeti fiksim dhe une u ndrova dhe dola nga dhoma, pas pak u vendosem ne dhomen tonë.

Pas dy ditve djali i pronarit me shikonte me nje sy si ndryshe, me pershendeste dhe nje dite isha ne market edhe u takuam, nderkohe burri ishte ne plazh dhe djali i pronarit me tha te takoheshim.

Dhe une pa hezitim i thash po! Shkuam ne banesë, ai filloj te me puthë. Me shtriu ne dysheme dhe filloj te mi hiqte te gjitha robat me kujdes, duke eksploruar edhe trupin tim.

Une ndodhesha pikerisht aty ku doja, kisha dite qe po enderoja per te, ishte shume i mire, nuk po mundesha te duroja me dhe e leshova gjithe trupin. Ai filloj aksionin, ishte i jashtezakonshem… knaqsia ime ishte ne kulm, ai po me poziciononte ne stilin tim te preferuar… u çmenda nga knaqsia…

Edhe 4 dite të tjera jemi knaq pa fund. Une shkoja para ne shtepi e burri rrinte ne plazh me miqte e tij, une takoja ate dhe e benim…, por nje nate me tha a mundesh me ardh te dhoma ime? Unë aq shume e deshiroja kete gje dhe pranova.

I thashë pasi te marri burrin gjumi, une vij te ty, diku nga ora 1 e nates dhe ate dite burri si per fat ishte taku me shoket e tij, te cilit kishin ardhur nga Kosova dhe ne mbramje kishin pi birra dhe kur erdhi burri ishte mesnate, ora 12 i nates dhe nuk vanoj shum dhe burrin e zuri gjumi.

Un pasi u sigurova qe ai fjeti u çova, vesha nje fustan te shkurter dhe pa te brendshmefare shkova te dhoma e tij, por çfare me priste aty…!?

Dhoma e tij ishte mbrapa shpis, trokita ne dere dhe me del nje çun tjeter. Une ngela e befasuar dhe e pyta se a asht Orgysi aty?

Ai duke qeshur me tha, eja moj zemer… une sapo futa mbrena, sesht ai po jam une, eja te bejm qef pa fund…

Ndoshta ai ju kishte thene shokve te vet, ket do ta punojme sonte dhe do te kenaqemi te gjithe, te pakten kete arrita te kuptoj ata ishin tre vet brenda dhe secili nga ata donte te shkonte me mua, ai u tall me mua, historia jone pasionante morri fund, une u lendova shume, ika me vrap e ne dhomë, kjo ndoshta ishte hakmarrja e Zotit ndaj meje pasi une ja punova keq burrit tim, i cili edhe sot nuk ka djeni per ate histori.

Pasi u zhgenjeva dhe u lendova nga kjo gje, dhe per me teper u pendova i kam rikthyer gjithe vemendjen burrit tim.