Braçe: Edhe gruaja e Berishës ka ndryshuar emrin…

Deputeti socialist Erion Braçe ka akuzuar sot Sali Berishën dhe bashkëshorten e tij se kanë ndryshuar emrat.

“TE DY BERISHET PASKAN NDERRUAR EMRAT!!

Salih-u eshte bere Sali!!

Por edhe Lirija qenka bere Liri.

Salih Berisha ka ndryshuar edhe atesine.

Sali Berisha ka ndryshuar pas 65 vitesh edhe diten e lidnjes.

Ne fund te tetorit 2009 ka vendosur te ndryshoje ditelindjen nga korriku ne 15 tetor 1944.

Perse?

Skandal.al thote se ne Tropoje jane djegur rregjistrat e gjendjes civile.

Po keta perse?”, shkruan Braçe.

Më poshtë shkrimi në fjalë:

Salih Berisha eshte fshehur pas nje denimi te merituar nga Kuvendi dhe, nuk ka ndermend te flase per te shkuaren e tij. Ne fakt, ai kurre nuk ka folur per te shkuaren e tij. Jane te shumte njerezit qe deshmojne per te, per femijerine, per rinine, shkollimin ne Tirane, punen e pare, jeten plot dritehije ne Paris, kthimin ketu serish, angazhimin si komunist i eger, perpjekjet per te qene mes “femijeve te Bllokut”, sherbimin aty prane ish udheheqesit komunist Hysni Kapo, miqesine me djemte e nuset e Enver Hoxhes, “rebelimin” afer fundit te rregjimit, afersine plot jarge me Ramiz Aline dhe akoma me ngushte me Xhelil Gjonin (ne rrethin familjar te Hysni Kapos dhe ky) ne ditet e ndryshimit te madh, nominimin ne krye te nje partie te re, Partise Demokratike. Shumekush ka tentuar te deshmoje edhe per familjen e tij, gjysmen tjeter, Lirija-e quajtur ne rregjistrat e vjeter te shtetit, origjinen e saj nga ish Jugosllavia dhe ndikimin mbi tjetrin, Salih Berishen. Prej ketej eshte aluduar shume fort per lidhjet e tij me UDB-sherbimin sekret jugosllav e serb me pas, aludime te ndihmuara nga nje sere veprimesh te Salih Berishes si shtetar ne episode te ndryshme, nga kontrabanda e naftes si sherbim per Milloshevicin deri tek marredhenia familjare, shteterore dhe ekonomike me nje serb si Damir Fazllic. E gjithe e shkuara e Salih Berishes ka periudha “mute”, por qe zgjasin me vite. Per to nuk ka “histori”, nuk thuhet asgje e nuk tregohet asgje. Salih Berisha mu tamam si ato kengetaret e Hollivudit, ka qene fanatik per te folur per jeten e tij. Ne raste te pakta kur e ka bere kete, ka thene thuajse asgje ose shume genjeshtra. Ai eshte perpjekur me force te madhe te ndertoje nje jete tjeter, ate qe ai ka dashur, por jo ate qe ai ka jetuar per vete, familjen e ngushte-nene e babe, moter e vellezer, grua e femije. Ndaj, deri tani ka vijuar te perpiqet te ndryshoje vazhdimisht gjithcka, deri te dhenat personale te tij.

Ne fllim ka ndryshuar emrin, nga Salih ne Sali, pastaj emrin e babait te tij, nga Rame ne Ram dhe, ne menyre te pabesueshme, ne moshen 65 vjecare e pas kaq shume vitesh te jetuar, me kerkese te tij ka ndryshuar edhe ditelindjen, nga 1 korrik 1944 ne 15 tetor 1944. SkaNdal mesoi dite te shkuara se ndryshimi i ditelindjes ka qene i shoqeruar me kerkesen per nje dokument, dokument i cili eshte leshuar me ditelindjen e re, padiskutim edhe me emrin e ri per te, Salih Berishen dhe te atin, Rame Berishen. Por nuk eshte vetem kaq. Edhe gruaja e tij ka ndryshuar emrin. Ne rregjistra ajo shquhet si Lirija Berisha, shume kohe me vone eshte kthyer ne Liri Berisha. Pas te gjitha ketyre ka vetem nje fjale por pyetese ama; Perse? Salih Berisha hesht dhe refuzon te pergjigjet. Ndersa ai ben kete, mesohet se ne vitin 1997, ne Tropoje, eshte djegur dhe Zyra e Gjendjes Civile, bashke me rregjistrat historike per te lindurit, te rriturit, te martuarit e te trasheguarit e ketij rrethi. Po kjo perse? Kerkund tjeter, zjarri nuk arriti deri ketu. Ne Tropoje perse? Sali Berisha nuk do te Óase asnjehere per kete. Por nje prokuror duhet ta bej kete. Salih Berisha nuk e mbron dot te shkuaren e tij. Ka bere nje gabim formal ne dukje, “teknikalitet” e quajti te enjten e shkuar. Prej ketij gabimi e ballafaqimit me ligjin e “dekriminalizimit”, nje prokurori i del detyra te hetoje, si detyrim ligjor dhe jo prej kuriozitetit te gjithkujt. Gjithnje, nese ne kete vend, nje here te vetme, ligji eshte i barabarte per te gjithe. SkaNdal