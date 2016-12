Nga Diana Çuli

–Çështje të përkthimit

Kohët e fundit, Shtëpia Botuese Dituria nxori në treg romanin e shkrimtarit të njohur bashkëkohor italian Antonio Pennacchi – Kanali i Musolinit. Për romanin është shkruar gjatë javën e shkuar po në këtë gazetë, si edhe për autorin. Unë këtu do të doja të trajtoja një çështje tjetër, që për shkak të veçanësisë së këtij autori dhe të këtij romani të tijit, e bën të ndërlikuar edhe përkthimin e veprës.

Me dy fjalë do të rikujtoja se për romanin e Antonio Pennacchi-t kritika italiane ka shkruar se edhe për vetë kritikët nuk është e lehtë të shkruajnë për këtë libër, ku tregohet epopeja e familjes Peruzzi, gjysmatarëve venetë të ardhur në tokat pontine, në afërsi të Romës dhe, përmes kësaj epopeje përshkruhen ngjarjet kryesore të historisë italiane të shekullit të kaluar: Ardhja e fashizmit, forcimi i tij, lufta, humbja, mbërritja e aleatëve. Romani e ka fituar çmimin STREGA në vitin 2010 dhe, që atëherë, ai është vlerësuar paprerë, është krahasuar me veprën emblematike të Manzonit – Promessi Sposi, me veprat e Faulkner-it dhe me gjigantë të tjerë të kohës sonë. Siç ka shkruar vetë autori ky “është libri për të cilin kam ardhur në jetë …që, pasi lexova Mullirin e Po-së të Bacchelli-t dhe Donin e qetë të Shollohovit, e pata të qartë se do të përshkruaja një shekull historie, përmes ngjarjeve të familjes sime”.

Por, siç thashë më sipër, për romanin dhe vlerat e tij është shkruar në faqet e shtypit tonë dhe nuk do të doja të përsërisja. Do të doja të ndalesha në një vlerë që ai ka marrë në përkthimin në shqip, që na ka ardhur përmes penës së stërvitur e mjeshtërore të Diana Kastratit. Qëndroj te përkthimi i veprës, sepse është pikërisht ndoshta një nga veprat më të vështira të përkthyera në shqip nga italishtja për shkak të të gjithë kompleksit strukturor të gjuhës së Pennacchi-t.

Përballimi i argumentit të mprehtë e të shumëfishtë të përkthimit nuk është i lehtë; ka disa qasje nga mund të shihet, në varësi dhe të origjinalitetit të autorit, po edhe të përkthyesit, ashtu si dhe ka shkolla të ndryshme përkthimi. Në këtë roman, që Diana Kastrati ka marrë përsipër të përkthejë, duke kapërcyer vështirësi të shumta e të ndryshme, nga të cilat mund të përmendim gjuhën gati eksperimentale, koloritin dialektor, versionet linguistike që përfaqësojnë, dhe vetë kompleksitetin e gjuhës italiane, gjuhën e veçantë që përdoret për rrëfimin neutral, të çështjeve sociale, për t’u kuptuar nga të gjithë e të tjera, dialektet vendosen në gjuhën e personazheve që të karakterizohen më mirë, ndërkohë që një Zë Tregues, rrëfimtar, është forma narrative, e përzgjedhur nga autori për t’iu drejtuar lexuesit në këtë vepër 500-faqëshe, pra për ta mbajtur atë në një dialog të gjallë e të pambarimtë. Diana Kastrati i ka sheshuar këto vështirësi me shkathtësi dhe zotërim mjeshtëror të shqipes, duke kërkuar dhe gjetur ekuivalentin, përshtatjen, tingëllimën shqipe për atë italiane, ritmin shqip të gjuhës, sintaksën shqipe, që të “përkthehet” ashtu si e ka shprehur, në italisht, autori. Duket e realizueshme, kur e shpjegojmë, por është shumë e vështirë në praktikë të kryesh këtë operacion në mënyrë shkencore, nëpërmjet një strategjie gjuhësore të mirëmenduar, për të arritur që stilet e ndryshme rrëfimtare e karakterizuese të Pennacchi-t, të sillen po aq të përpunuara e aq të gjalla edhe në shqip, për të përkthyer “italianitetin” gjuhësor të Pennacchi-t në shqip. Duket sikur Diana Kastrati ka peshuar mirë çdo fjalë. E ka ditur sa peshon secila, se si mundet që, nëse gabon me njërën, mund të dërmojë të gjithë frazën, se po të gabojë me ritmin, mund të rrënojë romanin. E ka ditur dhe e di se ajo që ka më shumë rëndësi është toni i librit – që është vetë zëri i shkrimtarit. Dhe këtë ton, këtë zë, që është i padukshëm, ajo na e ka përçuar si askush. Pennacchi, me universin e tij gjuhësor, shpreh bindjen se gjuha është mjeti me të cilin ai ndërton vizionin e tij për botën dhe Kastrati e bën të vetin këtë mjet, në shqip. Aq më tepër që ky puzzle gjuhësor i autorit italian kërkon të jetë edhe zëri i një realiteti shoqëror e kulturor të Italisë së para Luftës së Dytë Botërore.

Umberto Eco, te Dire quasi la stessa cosa, (Të thuash pothuajse të njëjtën gjë), ngre pyetjet e rëndësishme mbi besnikërinë ndaj tekstit, duke iu referuar kryesisht formës, përmbajtjes dhe funksionit të tekstit origjinal. Mendoj se Diana Kastrati, përmes strategjisë së saj të përkthimit, që e ka dëshmuar edhe në vepra të mëparshme të përkthyera, iu përgjigjet me një origjinalitet të veçantë e të suksesshëm këtyre pyetjeve thelbësore të shkencës së përkthimit, duke pasuruar, nga ana tjetër, edhe strukturat sintaksore e leksikore të gjuhës shqipe. Pa rënë në asnjë kërkim arkaizmi apo pa u tërhequr për asnjë çast nga manierizmat, Diana Kastrati nxjerr në dritë, me shkëlqim, të gjithë aftësinë e shqipes për të përballuar edhe strukturat më të ndërlikuara e tepër të sofistikuara të gjuhës italiane – një prej gjuhëve më të pasura dhe më të përpunuara të popujve europianë. Diana Kastrati është një shembull i gjallë e, për fat, aktiv e i palodhur, i nivelit të lartë të shqipërimit të sotëm të letërsisë botërore.