Antikomunisti Fevziu dhe ‘e vërteta’ e luftës ballisto-komuniste

Para disa ditësh, një profesor i njohur kanadez shkruante në faqen e London School of Economics, se libri i Blendi Fevziut për Enver Hoxhën na ofron një dritare të rëndësishme për të kuptuar një prej diktatorëve më mizorë të Europës.

Por ai shkruan se Blendi Fevziu përgjithësisht jep prova, por nuk jep argumentet e tij.

Duket se Fevziu ia ka dalë të jetë argument dite në Britaninë e Madhe, vendin e dashuruar pas hulumtumit të historisë.

Jonathan Steele i “The Guardian”, nuk beson se Fevziu është kaq i paanshëm në librin e tij.

Ai thotë se Fevziu është qartazi anti-komunist.

Steele, një gazetar prej vitesh i gazetës së njohur, shkruan se ai vetë ka qenë në vitin 1973 në Tiranë, në kohën kur Enver Hoxha ishte në kulmin e pushtetit.

“Në vitin 1973, kur Enver Hoxha ishte në kulmin e diktaturës së tij, arrita të rrëshqas për të hyrë në vendin më të izoluar të Europës, i maskuar si një lektor universiteti. Gazetarëve iu mohohej vazhdimisht viza. Një prej momenteve më të paharrueshme të këtij udhëtimi dyjavor me autobus, ishte vizita në një kinema të hapur në qytetin port të Durrësit. Filmi kryesor ishte një version i Henrit V, me Laurence Olivier në rolin kryesor, paraprirë nga një copëz komedi nga Norman Wisdom. Për censorët e Partisë së Punës, ai ishte simboli i klasës punëtore britanike dhe përpjekjeve të saj. Kulmi i mbrëmjes ishte një kronikë lajmesh. Ajo tregonte ceremoninë e hapjes së Kongresit të Bashkimit të Gruas Shqiptare. Një varg i gjatë vajzash dhe grash ishin në radhë për t’u përshëndetur me Hoxhën. I veshur me një kapele dhe një kostum gri, ai përqafonte çdo delegat me shije. Skena dukej e kombinuar si sjellja e një kapoje të mafias, krejt ndryshe nga jeta puritane e drejtuesve të tjerë të vendeve komuniste në Europë në atë kohë,” shkruan Steele.

Më tej ai thotë se Fevziu po i mohon Hoxhës meritat në rimëkëmbjen ekonomike të vendit.

Steele më tej e vë gishtin në një prej plagëve më të forta të kësaj kohe, përplasjen mes ballistëve dhe komunistëve dhe jep ‘verdiktin’ e tij.

“Trajtimi që i bën Fevziu rivalitetit mes komunistëve dhe mbështetësve të Ballit Kombëtar në kohën e luftës, është tendencioz. Fevziu pohon se Hoxha i mbante qëllimisht partizanët, në mënyrë që gjermanët të përqendroheshin në vrasjen e nacionalistëve antikomunistë. Historiografia shqiptare është një fushë e hollë, por pesha e mendimit, përfshi këtu dëshmitë e Reginald Hibbert, më vonë një diplomat i shquar, që ishte oficer ndërlidhës i Britanisë me rezistencën shqiptare gjatë kohës së luftrës, mbështet idenë e kundërt. Shumë ‘nacionalistë’ bashkëpunuan me gjermanët dhe ishin partizanët komunistë që zhvilluan shumicën e luftimeve- prandaj edhe ky grup mori kontrollin e vendit pas çlirimit. Hoxha nuk ishte më trimi apo më efiçienti i partizanëve dhe ishte fati dhe mashtrimet që e sollën në krye si lider. Por popullariteti i tij ishte i vërtetë dhe i përhapur, të paktën për njëfarë kohe”.

Steele: Enver Hoxha ka merita në fushën ekonomike dhe sociale

Jehona e librit të Blendi Fevziut për Enver Hoxhën, i përkthyer tashmë në anglisht, vazhdon fuqishëm në median britanike.

Këtë herë është gazetari britanik i “The Guardian”, Jonathan Steele, që ka përgatitur një shkrim për librin e Fevziut.

“Për të zbuluar se çfarë ndodhte në qarqet e pushtetit nën ndikimin e Enver Hoxhës, duhet të lexoni biografinë e mirëkërkuar të Blendi Fervziut. Nëse ishte apo jo një tip i dhënë pas femrave, libri ofron mjaftueshëm bollëk për të provuar se Hoxha ishte një tiran,” shkruan autori.

Megjithatë ai ka një vërejtje të fortë për autorin e librit.

“Antipatia ekstreme e Blendi Fevziut ndaj Hoxhës si person, dhe ndaj komunistëve në përgjithësi, e ngushton shkrimin e tij në kritika. Nuk ka asgjë për progresin social dhe ekonomik të Shqipërisë në 15 vitet e para të sundimit komunist dhe transformimin e vendit nga një diktaturë feudale dhe klanore, në një shtet modern me tharjen e kënetave, zhdukjen e malarjes, betejën e suksesshme kundër analfabetizimit, zgjerimin e shërbimeve shëndetësore si dhe zhvillimin e industrive nxjerrëse të minerale, edhe pse me një forcë punëtore gjysmë ushtarake”.

“Libri mezi përmend shkatërrimin e trashëguar nga italianët dhe më pas nga pushtimi gjerman, që u trashëgua nga qeveria e pasluftës,” thuhet në libër.