Video/ Eneda Tarifa lë nam në intervistën për Eurovizion, ja çfarë bën

Eneda Tarifa do të jetë përfaqësuesja e Shqipërisë në “Eurvision Song Contest 2016” dhe përgatitjet për këtë garë i ka nisur prej disa ditësh.

Por, në një intervistë për “ESCKAZ” (Eurovision Song Contest Knowledge from A to Z), duket se nuk ka dalë edhe aq mirë.

Problemi i parë që bie në sy është vështirësia e saj me anglishten, ku pasi përpiqet për disa minuta të kujtojë një fjalë, vendos t’i kthehet në shqip një prej shoqëreseve të saj për t’i kërkuar ndihmë.

Si të mos mjaftonte kjo, Eneda i kërkon gazetarit me anglishten e saj tejet të çalë, ta presin atë pjesë gjatë montazhit.

Nëse prezantimi i saj në skenë do të jetë i ngjashëm me intervistën, mundet fare mirë ta ndërroni kanalin nga “Portokallia”, pasi Eneda do të sjellë po aq humor.